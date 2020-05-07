Prof. Ahmet Ercan'dan Korkutan Marmara Depremi Tahmini

Deprem uzmanı Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, muhtemel İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Ercan, koronavirüs salgını sırasında Marmara’da 7 büyüklüğünde bir deprem olması durumunda 5-6 milyon insanın hayatını kaybedebileceğini söyledi.

İstanbul’u merkezli Marmara’da gerçekleşmesi muhtemel deprem, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlar, muhtemel İstanbul depremi ile ilgili öngörülerini basınla paylaşırken, trajik senaryolar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Muhtemel İstanbul depremi ile ilgili yeni bir öngörü de deprem uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan geldi. Son dönemlerde Türkiye’de meydana gelen depremler hakkında bilgi veren Prof. Ercan, gelecekte Marmara Bölgesi’nde meydana gelebilecek depremlerle ilgili de açıklamalar yaptı.

1912 yılında yaşanan Tekirdağ depremini hatırlatan Prof. Ercan, 7 Ağustos 1912’de Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Mürefte beldesinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle içme suyu kuyuları ve hayvanların göçük altında kaldığını ve yağmalamalar yaşandığını hatırlattı.

Deprem nedeniyle Şarköy’de 200 kişinin, Mürefte’de ise 707 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Ercan, depremin ardından kolera salgınının da başladığını açıkladı. Prof. Övgün Ahmet Ercan, depremin ardından gelen kolera salgınını, kıran üstüne kıran şeklinde tanımladı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, koronavirüs salgınının ortalığı kasıp kavurduğu bu dönemde Kuzey Marmara’da meydana gelebilecek 7 civarındaki bir depremin yalnızca İstanbul’da 5-6 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olabileceğini belirtti.

Mürefte Depremi sırasında Balkan Savaşı ve kolera salgınının üst üste geldiğini hatırlatan Prof. Ercan, “Olmaz bir şey” demeden merkezi ve yerel yönetimlerin el ele vererek yarın böyle bir olay olacakmış gibi hazırlık yapması gerektiğini belirtti.