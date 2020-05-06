Endonezya'da 7,3 Büyüklüğünde Bir Deprem Gerçekleşti

Daha önce pek çok deprem ve tsunami nedeniyle zor günler geçiren Endonezya'da kısa süre önce 7,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin tsunami tetikleyip tetiklemeyeceği henüz bilinmiyor.

Güneydoğu Asya'da bir ada ülkesi olan ve yaşadığı doğal afetlerle sık sık gündeme gelen Endonezya, bir kez daha doğanın karanlık yüzüyle karşı karşıya geldi. Gelen bilgilere göre ada ülkesinde AFAD tarafından 6,9; haber ajansları tarafından ise 7,3 büyüklüğünde olduğu aktarılan bir deprem gerçekleşti.

İlk açıklamalara göre deprem, Endonezya açıklarındaki Banda Denizi'nde 113 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin denizin dibinde gerçekleşmesi, tsunami tehlikesini akıllara getirirken depremin ne kadar can ve mal kaybına neden olduğu henüz bilinmiyor.

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