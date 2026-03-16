Akademisyenler Yapay Zekâya Tepkili: "ChatGPT'yi Bir Uçurumdan Aşağı Atmak İstiyorum"

Pek çok üniversite öğretmeni ve akademisyenler, günümüzde öğrencilerin ödevlerini ve araştırmalarını yapay zekâya yaptırıyor olmasına tepkili. Peki bu tepkinin arkasında temel olarak hangi nedenler yatıyor?

Birçok üniversite öğretmeni, öğrencilerin yapay zekâya giderek daha fazla bağımlı hâle gelmesi nedeniyle eleştirel düşünmenin yok olabileceği endişesinde.

Akademisyenler, özellikle beşerî bilimlerde, yapay zekânın eğitim sistemini kökten değiştirdiğini ve öğrencilerin kendi düşüncelerini üretme becerisini zayıflattığını söylüyor.

Öğrenciler düşünmek yerine yapay zekâya mı gidiyor?

Lea Pao adlı Stanford Üniversitesi edebiyat profesörü, öğrencilerini yapay zekâdan uzaklaştırmak için alışılmadık yöntemler deniyor. Şiir ezberletmek, öğrencileri gerçek sanat eserlerini görmeye göndermek ve sınıfta sözlü anlatımlar yaptırmak bunlardan bazıları.

Ancak bazen bu yöntemler bile işe yaramıyor. Pao’nun verdiği bir ödevde öğrencilerden bir müzede bir tabloyu 10 dakika inceleyip deneyimlerini yazmaları istendi. Bir öğrenci şaşırılmayacak bir şekilde çok “kusursuz” ama ruhsuz bir metin teslim etti. Pao ise çok geçmeden öğrencinin müzeye gittiğinde kapalı olduğunu fark edip metni yapay zekâya yazdırdığını ortaya çıkardı.

Akademisyenler alarm veriyor

Birçok profesör, öğrencilerin yapay zekâyı düşünmenin yerine koymaya başladığını söylüyor. Bazıları bu durumun üniversite eğitiminin anlamını bile sorgulattığını belirtiyor.

Dora Zhang adlı Berkeley profesörü, konunun artık sadece “kopya çekme” meselesi olmadığını söylüyor:

“Artık yapay zekâyı akademik dürüstlük değil, varoluşsal bir mesele olarak konuşuyoruz. Bu teknoloji insan türünü nasıl değiştiriyor?”

Bazı akademisyenlerin tepkisi ise oldukça sert. Bir profesör e-postasında yapay zekâ için “Hayatımın belası” derken, bir başkası “ChatGPT’yi bir uçurumdan aşağı atmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden yapay zekâya karşı yeni yöntemler

Öğretim üyeleri, öğrencilerin yapay zekâ kullanımını sınırlamak için farklı yollar deniyor:

Sözlü sınavlar

El yazısı defterler

Ders içi tartışmalara dayalı notlandırma

Öğrencilerin çalışma sürecini anlatan “şeffaflık raporları”

Bazı öğretim üyeleri ise ödevlere “brokoli” ya da “Dua Lipa” gibi rastgele kelimeler ekleyerek yapay zekâ kullanan öğrencileri yakalamaya çalışıyor.

Anketlere göre öğrencilerin yaklaşık %92’si okul çalışmalarında yapay zekâ kullandığını kabul ediyor. Bu nedenle gelecekte üniversitelerde yapay zekânın yazdığı ödevleri yine yapay zekânın değerlendirdiği bir sistem oluşabileceği konuşuluyor.

Belki de asıl soru artık şu... Yapay zekâ ne yapabilir değil, biz insan olarak düşünmeyi ne kadar sürdürmek istiyoruz?