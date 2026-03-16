Tümü Webekno
Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Akademisyenler Yapay Zekâya Tepkili: "ChatGPT'yi Bir Uçurumdan Aşağı Atmak İstiyorum"

Pek çok üniversite öğretmeni ve akademisyenler, günümüzde öğrencilerin ödevlerini ve araştırmalarını yapay zekâya yaptırıyor olmasına tepkili. Peki bu tepkinin arkasında temel olarak hangi nedenler yatıyor?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Birçok üniversite öğretmeni, öğrencilerin yapay zekâya giderek daha fazla bağımlı hâle gelmesi nedeniyle eleştirel düşünmenin yok olabileceği endişesinde.

Akademisyenler, özellikle beşerî bilimlerde, yapay zekânın eğitim sistemini kökten değiştirdiğini ve öğrencilerin kendi düşüncelerini üretme becerisini zayıflattığını söylüyor.

Öğrenciler düşünmek yerine yapay zekâya mı gidiyor?

2

Lea Pao adlı Stanford Üniversitesi edebiyat profesörü, öğrencilerini yapay zekâdan uzaklaştırmak için alışılmadık yöntemler deniyor. Şiir ezberletmek, öğrencileri gerçek sanat eserlerini görmeye göndermek ve sınıfta sözlü anlatımlar yaptırmak bunlardan bazıları.

Ancak bazen bu yöntemler bile işe yaramıyor. Pao’nun verdiği bir ödevde öğrencilerden bir müzede bir tabloyu 10 dakika inceleyip deneyimlerini yazmaları istendi. Bir öğrenci şaşırılmayacak bir şekilde çok “kusursuz” ama ruhsuz bir metin teslim etti. Pao ise çok geçmeden öğrencinin müzeye gittiğinde kapalı olduğunu fark edip metni yapay zekâya yazdırdığını ortaya çıkardı.

Akademisyenler alarm veriyor

2

Birçok profesör, öğrencilerin yapay zekâyı düşünmenin yerine koymaya başladığını söylüyor. Bazıları bu durumun üniversite eğitiminin anlamını bile sorgulattığını belirtiyor.

Dora Zhang adlı Berkeley profesörü, konunun artık sadece “kopya çekme” meselesi olmadığını söylüyor:

“Artık yapay zekâyı akademik dürüstlük değil, varoluşsal bir mesele olarak konuşuyoruz. Bu teknoloji insan türünü nasıl değiştiriyor?”

Bazı akademisyenlerin tepkisi ise oldukça sert. Bir profesör e-postasında yapay zekâ için “Hayatımın belası” derken, bir başkası “ChatGPT’yi bir uçurumdan aşağı atmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden yapay zekâya karşı yeni yöntemler

2

Öğretim üyeleri, öğrencilerin yapay zekâ kullanımını sınırlamak için farklı yollar deniyor:

  • Sözlü sınavlar
  • El yazısı defterler
  • Ders içi tartışmalara dayalı notlandırma
  • Öğrencilerin çalışma sürecini anlatan “şeffaflık raporları”

Bazı öğretim üyeleri ise ödevlere “brokoli” ya da “Dua Lipa” gibi rastgele kelimeler ekleyerek yapay zekâ kullanan öğrencileri yakalamaya çalışıyor.

Anketlere göre öğrencilerin yaklaşık %92’si okul çalışmalarında yapay zekâ kullandığını kabul ediyor. Bu nedenle gelecekte üniversitelerde yapay zekânın yazdığı ödevleri yine yapay zekânın değerlendirdiği bir sistem oluşabileceği konuşuluyor.

Belki de asıl soru artık şu... Yapay zekâ ne yapabilir değil, biz insan olarak düşünmeyi ne kadar sürdürmek istiyoruz?

Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com