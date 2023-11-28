Fransa'da bilim insanları, "Akdeniz Diyeti" olarak adlandırılan beslenme modelinin insanların beynine olan etkisini inceledi.

Bilim insanları uzun zamandır bunama ve Alzheimer gibi olguları araştırıyor. Uyku düzenimiz, stres seviyemiz, aktivitelerimiz gibi konuların yanında araştırmacıların merak ettikleri bir diğer konu da beslenme şeklimizin beynimize etkisi. Fransa'da yapılan ve 12 yıl süren bir araştırma bu noktada bize bazı cevaplar verebilir.

Ülkemizde Ege ve Akdeniz kıyılarında, Avrupa'da da Yunanistan, İtalya, Güney İspanya ve Fransa'nın küçük bir bölümünde tercih edilen Akdeniz diyeti, ağırlıkla sebze ve meyvelerden, işlenmemiş bakliyatlardan, balıklardan, peynirlerden ve zeytinyağından beslenmeyi tanımlamak için kullanılıyor. Fransa'da yapılan çalışma, bu türden beslenmenin beyin sağlığına olumlu etki ettiğini gösteriyor.

Akdeniz diyeti ile beslenmek bunamayı engelliyor

Akdeniz diyetinin kalp ve damar sağlığına olan olumlu etkileri biliniyordu. 65 yaşın üzerindeki 840 katılımcıyla gerçekleştirilen yeni çalışmada, bu diyetin faydaları arasında beyin sağlığına katkının da yer aldığı ortaya çıktı. Öncelikle Akdeniz diyeti, yedi ana diyet bileşenine göre ayrıldı ve bu ayrıma göre bir Akdeniz diyeti metabolomik skoru oluşturuldu. Böylece araştırmacılar, çalışma boyu izleyecekleri biyoişaretçileri de belirlemiş oldu.

Bilim insanları bu çalışmada biyoişaretçileri inceledi. Metabolomik adı verilen ve zaman zaman dokularda, hücrelerde ve diğer hücre bileşenlerinde gördüğümüz bu küçük moleküller, hem hastalıklar hem de geçmişteki beslenme tercihleri hakkında bilgi verebiliyor. Bu yapıları inceleyen bilim insanları, ayrıca katılımcılara düzenli olarak testler de uyguladı. Beş nörobilimci tarafından uygulanan testler 2-3 yılda bir gerçekleştirildi. Bu testler arasında hem bilişsel becerilerin ölçümü hem de tomografi gibi değer ölçümleri yer aldı.

Test sonuçlarından toplanan veriler, Akdeniz diyeti ile beslenmeyen kontrol grubunun sonuçlarıyla da karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmada, gerek tetkik sonuçları gerekse de hastalıklara işaret eden metabolomikler açısından Akdeniz diyetini tercih eden kişilerin durumlarının daha iyi olduğu ortaya çıktı. Üstelik Akdeniz diyetiyle beslenen kişilerin bilişsel kapasitelerindeki gerilemenin de daha düşük olduğu görüldü.

Öte yandan araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise bazı sonuçların tutarsız gözükmesi oldu. Araştırmacılara göre bu durumun nedeni, katılımcıların anketlerde verdikleri cevapların tam olarak gerçeği yansıtmaması.

Araştırma, Molecular Nutrition and Food Research'te yayımlandı.