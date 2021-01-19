Geçtiğimiz günlerde Warner Bros., HBO Max üzerinden Justice League filminin Zack Synder'a ait kesilen sahnelerini yayınlayarak hayranlara görsel bir şölen yaşatmıştı. DC Universe hayranları, aynı kararın Joker için de geçerli olmasını istedi ve Sucide Squad filminin yapımcısı David Ayer, Joker'in kesilen sahnelerinden birini paylaştı.

Warner Bros. stüdyoları, geçtiğimiz dönemde Justice League filminin sevilen karakteri Zack Snyder'in yönetmen kurgusu görüntülerini, sinema meraklılarına sunulmuştu. Filmde gösterilmeyen ve alternatif olarak çekilen bu sahneler, Snyder hayranları için resmen görsel bir şölen oluşturmuştu.

DC Comics hayranları, Zack Snyder’in sahnelerinden sonra bu haklarını Suicide Squad'ta yer alan Joker için de kullanmak istediler. Filmin yapımcısı David Ayer, bu ısrarlara dayanamayarak dünyanın en sevilen kötü karekteri Joker’in kesilmiş sahnelerine dair görüntüler paylaştı.

Joker’in yüzünün yarısı yanmış bir sahne yayınlandı

Bildiğiniz üzere Suicide Squad filminde Harley Quinn en dikkat çeken karakterlerden birisi olmuş, filmin yapımcıları da diğer karakterlerin sahnelerini keserek sahneyi genellikle Harley Quinn’e bırakmıştı. Ancak sıkı Joker fanları, bu duruma karşı tepki göstermiş ve Joker’e dair daha çok sahne görmek istediklerini dile getirmişti.

Snyder’s Cut olarak yayınlanan bu görüntüler, Joker hayranlarını da harekete geçirdi ve David Ayer, filmde gösterilmeyen bir sahneyi hayranlarla paylaştı. Yayınlanan ilk sahnede, Joker, suratının yarısı yanmış bir şekilde “kendinden utanmalısın” ifadelerinde bulunuyor. Yayınlanan sahne, zaman içerisinde tüm kesilmiş sahneleri bir koleksiyon haline getirmeyi hedefleyen ReleaseTheAyerCuts adlı bir Twitter hesabından paylaşıldı.