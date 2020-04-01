Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics çatısı altındaki Harman’ın yan kuruluşlarından biri olan ses ekipmanları üreticisi AKG, yeni kablosuz kulaklık modeli AKG N400'ü tanıttı. Aktif gürültü önleme özelliğine sahip olan kulaklıklar, tek bir şarjla 12 saate kadar müzik keyfi vadediyor.

Samsung’un alt şirketlerinden olan premium ses ürünleri üreticisi AKG, Galaxy Buds+’ın piyasaya sürülmesinden sadece haftalar sonra yeni kablosuz kulaklık modeli AKG N400'ü gün yüzüne çıkardı. Avusturya kökenli markanın yeni kulakiçi kulaklıkları, rüzgar ve diğer istenmeyen seslerden etkilenmemenizi sağlayan aktif gürültü engelleme teknolojisi ile birlikte geliyor.

Kablosuz şarj desteğine sahip olan AKG N400, 2 saatte tamamen şarj olabiliyor. Öte yandan Qi sertifikalı hızlı şarj modunda, 1 saatlik pil ömrü elde etmek için 10 dakika yeterli olacak. Tek bir şarjla 12 saate kadar müzik keyfi sözü veren ürün, Bixby, Google Assistant ve Siri gibi sesli asistanları destekliyor. Bu işlevi etkinleştirmek için sağ kulaklığa 2 saniye boyunca dokunmanız yeterli olacak.

IPX7 sertifikası sayesinde 1 metre suda 30 dakikaya kadar dayanabilen AKG N400, aynı zamanda 60 dereceye kadar su püskürtmelerine direnç sağlayan IPX3 derecelendirmesi ile birlikte geliyor.

Samsung, Güney Kore’deki resmi internet sitesinde AKG N400'ü resmi olarak piyasaya sürdüğünü açıkladı. Söz konusu kulaklıkların Güney Kore dışındaki ülkelere ne zaman yelken açacağı ise henüz belli değil. Samsung Galaxy Buds+ 150 dolara satılırken, yeni AKG kulaklıkları için Güney Kore'de 190 dolarlık bir fiyat etiketi belirlendi.

Siyah, Mavi ve Gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan AKG N400, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olmayan uzaktan kuzeni Galaxy Buds+’a karşı -fiyatına rağmen- çok daha avantajlı bir konumda yer alıyor.