Şehirlerimizin daha akıllı hale gelmesiyle günlük yaşantılarımız daha da kolay bir hal alabilir.

Teknolojik gelişmeler sonucu “akıllı” kelimesi, şehir bağlamında kusursuz parklar ya da bir tablodan çıkmış gibi görünen meydanlar demek değildir. Bunların aksine “akıllı şehir”, kaynakları ve mülkleri yönetmek için şehrin veri toplaması anlamına geliyor.

Akıllı şehir fikri son yıllarda teknoloji firmaları ve şehir planı yapanlar arasında fazlasıyla konuşulan bir konu.

Akıllı Şehirler Nasıl İşler?

Özetleyecek olursak akıllı şehirler akıllı cihazlardan verilerle işler. Bu akıllı cihazlar telefonlar, termostatlar ya da arabalarda bulunan sensörler bile olabilir. Bu cihazlar yeterli veri sağladıklarında ise yetkililer şehrin ihtiyaçlarını tespit edebilirler ve gerekli altyapı çalışmasını başlatabilirler.

Akıllı Şehir Projesi Çok Pahalı mı?

Bulut depolama teknolojilerinin gelişimiyle birlikte bilgilerin depolanması gayet uygun bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Akıllı şehir projesinin arkasındaki mantığın da bu olduğunu düşünürsek pek de pahalı bir proje olduğu söylenemez.

Akıllı Şehirler Ne Tür Verileri Toplarlar?

Toplanan verilerin çeşidi akıllı şehrin ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedir. En basit örneğiyle havanın kalitesinin ölçümü bu verilerle yapılabilir ve bu bölgede iyileştirmeler yapılarak astım hastalarına yardımcı olunabilir.

Bu örneği somutlaştırmamız gerekirse Kentucky’de solunum cihazı kullanan kişilerin cihazları aynı zamanda veri yollamaktadır ve bu veriler yetkililer tarafından gözlemlenerek havanın kalitesi ölçülür.

Akıllı Şehirler Suç Oranını Düşürebilir mi?

Akıllı şehirler suç oranını düşürme konusunda kesinlikle büyük bir potansiyele sahip. Örneğin Huawei polisler için özel ve kamusal güvenlik kameralarına erişim sağlayabilen bir sistem oluşturdu. Bu sayede polislerin hırsızlık ya da yasadışı bir olayı takibi çok daha kolay hale geldi.