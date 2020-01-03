Xiaomi'nin "Mijia 1080p Smart" isimli güvenlik kamerası, büyük bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya. Ortaya çıkan bilgilere göre Mijia 1080p Smart, başka kullanıcılara ait görüntülerin de ele geçirilmesine neden oluyor. Hal böyle olunca da Google, Xiaomi'ye sunduğu entegrasyon hizmetini kesti.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2019 yılının en çok konuşulan şirketlerinden bir tanesi oldu. Şirket, gerek akıllı telefonları gerekse yenilikçi teknolojik ürünleriyle tüketicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Ancak Xiaomi, 2020 yılının ilk günlerinde büyük bir güvenlik problemiyle karşı karşıya kaldı.

Xiaomi'nin güvenlik problemi, Reddit platformu üzerinden ortaya çıktı. "Dio-V" isimli bir kullanıcı, platforma bazı videolar yükledi ve bu videolarla Xiaomi'nin "Mijia 1080p Smart" isimli bir güvenlik kamerasında bulunan sorunu açığa çıkardı. Dio-V, paylaştığı videolarda bazı görüntüler gösteriyor ve bu görüntülerin aslında kendi kamerasına değil, başka kullanıcıların kameralarından alınmış görüntüler olduğunu iddia ediyordu.

Dio-V'nin elinde birden çok ekran görüntüsü var. Yani ortadaki iddiaların çok gerçekçi olduğunu ve bazı delillerin olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik ürünün orijinal olmama ihtimali de yokmuş. Dio-V, ürünü Aliexpress üzerinden satın aldığını ve "3.5.1_0066" kodlu yazılım kullandığını ifade ediyor. Xiaomi, bu güvenlik problemiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmış durumda değil. Ancak kısa bir süre sonra olayın aydınlatılması bekleniyor.

İşte başka bir güvenlik kamerasına ait olduğu ileri sürülen bir görüntü

Xiaomi'nin güvenlik kamerasında yaşanan bu sorun, ABD merkezli teknoloji devi Google'ı da harekete geçirmiş durumda. Çünkü Xiaomi'nin bu olaya karışan güvenlik kamerası, Google Home ve Google Nest ürünleriyle entegreli olarak çalışabiliyordu. Ancak Google, sorunun ortaya çıkmasıyla birlikte Xiaomi'ye verdiği entegrasyon desteğini kaldırdı. Yaşanan sorunun büyüklüğünün farkında olan Google, sorunun giderilmesi için Xiaomi'yle de temasa geçmiş durumda.

Google'ın entegrasyon desteğini kaldırması, sadece Mijia 1080p Smart'ı değil, Xiaomi'nin tüm Mi Home ürünlerini içeriyor. Yani bugün itibarıyla herhangi bir Mi Home ürününe sahipseniz, sahip olduğunuz ürün başta Google Assistant komutları olmak üzere Google'ın hiçbir hizmetini desteklemiyor. Yaşanan sorunların ne zaman giderileceği ve Google'ın ne zaman yeniden entegrasyon vereceği ise şu an için bilinmiyor.