AKUT tarafından kullanıma sunulan Güvendeyim isimli uygulama, Huawei'nin yeni nesil akıllı saatlerine geldi. Kullanıcılar, bu uygulama sayesinde deprem anında güvende olduklarına dair bilgi ile konum verilerini, akıllı saatleri üzerinden yakınlarıyla paylaşabilecekler.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından geliştirilen ve bir süre önce kullanıma sunulan Güvendeyim isimli uygulama, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin akıllı saatleri için de geliştirildi. HarmonyOS için özel olarak hazırlanan uygulama, an itibarıyla Huawei Watch GT2 Pro ve Huawei Watch GT3 sahipleri tarafından kullanılabiliyor.

Huawei'nin yeni nesil akıllı saatlerine sahip tüketiciler tarafından kullanılabilen uygulama, Huawei Sağlık isimli mobil uygulama üzerinden akıllı saate yükleniyor. Oldukça hızlı bir şekilde kullanılabilir hale gelen Güvendeyim isimli uygulamasının akıllı saatlerde olması, vatandaşlar için büyük önem arz edecek gibi görünüyor. Peki AKUT'un Güvendeyim uygulaması tam olarak ne işe yarıyor?

Doğal afetler sırasında anında bilgi verilebiliyor

Daha önceki dönemlerde Android ve iOS için kullanılabilir olan, son çalışmayla Huawei'nin akıllı saatlerine gelen Güvendeyim uygulaması, özellikle de deprem sırasında büyük iş görüyor. Öyle ki kullanıcılar, bu uygulamayı akıllı telefonlarına indirdikten sonra yakınlarının telefon numaralarını sisteme işliyorlar. Afet sırasında uygulamaya girip "Güvendeyim" yazan butona tıklandığında, daha önceden belirlenmiş telefon numaralarına otomatik olarak mesaj ve konum bilgisi gönderiliyor. SMS usulü ile çalışan uygulama, bu özelliği sayesinde internet kesintilerinden de etkilenmiyor.

Güvendeyim'in Huawei'nin akıllı saatlerine gelmesi, vatandaşın faydasına. Zira bir deprem anında telefona ulaşmak mümkün olmayabilir. Huawei'nin akıllı saatleri ile kullanıcılar, sürekli bileklerinde olan saatleri üzerinden konum ve güvende olduklarına dair bildirimde bulunabilecekler.