Dünya üzerinde 1.5 milyarın üzerinde aktif internet sitesi var. Sürekli güncellenen Alexa sıralaması ise bu sitelerin bir nevi değerlerini ölçen bir sistem. Peki verilere göre ülkemizin en değerli internet siteleri hangileri?

İnternet şu an yaşamlarımızın tam ortasına yerleşmiş durumda. Haber almadan, alışveriş ihtiyaçlarımıza kadar birçok farklı konuda internet sitesi bulmak mümkün. İnternet siteleri hem büyük bir gelir kaynağı hem de ziyaretçiler için bilgiye ve ihtiyaçlarına kolay ulaşım imkanı sağlıyor. Alexa gibi siteler ise bu internet sitelerinin verilerini tutarak bir sıralamaya sokuyor.

Alexa, kendi sistemi içerisinde sitelerin ortalama ziyaretçi sayılarını, sürelerini ve hatta ziyaretçilerin neler aratarak sitelere girdiğini bile belirtiyor. Bir internet sitesinin değerini ölçmek için de Alexa sıralaması çok önemli bir hal alıyor. Gelin şimdi Alexa sıralamasına göre Türkiye’nin en değerli 20 sitesi nelermiş beraber bakalım. Dilerseniz dünyanın en değerli interner siteleri listemize buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’deki en değerli internet siteleri - Alexa:

Google.com,

YouTube.com,

Google.com.tr,

Facebook.com,

Sahibinden.com,

Ensonhaber.com,

N11.com,

Live.com,

Hurriyet.com.tr,

Hepsiburada.com,

Eksisozluk.com,

Memurlar.net,

Trendyol.com,

Milliyet.com.tr,

Sozcu.com.tr,

Yeniakit.com.tr,

Aksam.com.tr,

Netflix.com,

Turkiye.gov.tr,

Mynet.com.

Not: Alexa sıralaması sık sık güncelleniyor. Bu nedenle yukarıda belirttiğimiz sıralama değişiklik gösterebilir. Değişikleri sizinle anbean paylaşmaya devam edeceğiz.

Mynet.com, oldukça geniş bir içeriğe sahip. Oyunlarından, video içeriklerine ve haberlerine kadar birçok farklı kategoriye sahip. Bundan 5-6 sene önce sırf oyun oynamak için bile giriliyordu. Alexa’ya göre Mynet.com, Türkiye’nin en değerli 20. sitesi. Ziyaretçileri ortalama 7 dakika sitede kalıyor ve bu trafiğin %23’ü aramalardan geliyor.

Türkiye’nin e-Devlet kapısı olarak da bilinen, devlet işlemlerinin kısayolu Turkiye.gov.tr, Türkiye’de en çok ziyaret edilen siteler arasında yer alıyor. Alexa’ya göre trafiğinin %43,70’i aramalardan geliyor. Ziyaretçiler ortalama 4 dakika sitede kalıyorlar. Özellikle uzun kuyruklar oluşturan devlet işlemlerini, internetten kolayca halletmemizi sağlayan e-Devlet, son dönemde en çok ziyaret edilen siteler arasında yer alıyor.

Binlerce dizi ve filmi evimize getiren Netflix, son dönemde çektiği Türk dizileriyle de çok fazla konuşuluyor. Alexa verilerinde sitenin aramadan gelen trafiğinin düşük olduğu görülüyor. Ancak buna rağmen milyonlarca kullanıcısı sayesinde listenin 18. sırasında yer almayı başarmış. Şu sıralar yeni bir Türk dizisi çekimine de başlayan platform, adından daha çok söz ettirecek gibi duruyor.

Aksam haber siteleri arasında listenin sonlarında yer alıyor. Alexa verilerine göre ziyaretçilerin sitede geçirdiği zaman ve sayfa gösterimi sayısı fazlasıyla düşük. Trafiğinin yarısından fazlası(%58.4) aramalardan geliyor. Bu da aslında neden son sıralarda olduğunu da biraz gösteriyoruz diyebiliriz.

Sözcü ismi siyasetle anılsa da, internet sitesinde özellikle son dakika haberleri ile bir hayli popüler. Magazin dünyasından, spora birçok kategoride ziyaretçilerine haberler sunuyor. Sitede ziyaretçiler ortalam 6 dakika kalıyorlar ve ziyaretçi başına sayfa gösterimi 5.33. Alexa’ya göre Sozcu.com.tr trafiğinin %31’i aramalardan geliyor.

En prestijli gazetelerden biri olan Milliyet, internette de en çok ziyaret edilen haber siteleri arasında yer alıyor. Ziyaretçiler sitede ortalama 6 dakika zaman geçiriyor. Trafiğinin %30’u aramalardan gelen sitenin, ziyaretçi başına sayfa gösterimi 13 olarak gözüküyor ve bu oldukça iyi bir rakam diyebiliriz.Sırada yine bir haber sitesi var.

Özellikle Black Friday zamanı yaptığı reklamlar ve YouTube fenomenleri ile çektiği videolarla ile son dönemde popülerliğini üçe katlamış durumda. Bir alışveriş sitesi olmasına rağmen ziyaretçiler ortalama 10 dakikasını sitede geçiriyor. Yani bir nevi ziyaretçilerini sitede tutmayı başarıyor. Trendyol, birçok markayı bir araya getiren ve bol bol özel indirim yapmasıyla bilinen bir site.

Memurların buluşma ve haber alma adresi olan Memurlar.net, çok eski bir site olmasına rağmen çağa ayak uydurmayı başarmış bir platform. Memurlara yönelik haber içeriklerini yayınlayan Memurlar.net, trafik konusunda Google’dan ciddi bir kaynak topluyor. Alexa verilerine göre ziyaretçiler ortalama 4 dakika sitede kalıyor. Memursanız veya memur olmak istiyorsanız takip etmeniz gereken bir site.

Türkiye’de gündem belirleyen platform olarak da söyleyebileceğimiz Eksisozluk.com, şu an en popüler forum olarak geçiyor. Alexa verilerine göre trafiğinin %37.60’ı aramalardan geliyor. Ayrıca ziyaretçiler sitede ortalama 6 dakika zaman geçiriyor. Yapısı itibarıyla siyaset de konuşabileceğiniz veya bir araba hakkında diğer yazarlardan fikirler de alabileceğiniz bir forum.

Online alışveriş siteleri arasında en çok ziyaret edilenlerinden biri olan Hepsiburada.com, günlük fırsat indirimleri ve kategori bolluğu ile biliniyor. Sitenin trafiğinin %26’sı aramalardan geliyor. Ayrıca ziyaretçiler sitede ortalama 8 dakika kalıyor. Bebek ürünlerinden, pet shop ürünlerine; beyaz eşyalardan, giyime kadar birçok farklı kategoride sıfır ürün bulmak mümkün.

Ziyaretçilerinin %38’lik kısmı Google aramalarından gelen Hurriyet.com.tr, Alexa sıralaması içerisinde ilk 10’da yer almayı başarıyor. Gazete olarak çıktığı yolda, şu anda en büyük haber sitelerinden biri olarak devam ediyor. Ziyaretçilerin ortalama 5 dakika zaman geçirdiği sitede, magazin haberlerinden, köşe yazılarına kadar birçok kategori bulunuyor.

Microsoft’un e-posta işlemlerinin ana sayfası olan Live.com, Gmail’e rağmen hâlâ en çok kullanılan e-posta servislerinden biri. Microsoft’un Office gibi birçok servisi için Gmail yerine, kendi e-posta uzantılı adreslerini istemesi nedeniyle, günümüzde de birçok kişi ek olarak bir Outlook hesabı oluşturuyor. Kurumsal şirketler de özellikle Outlook kullanmaya özen gösteriyorlar. Bu da en çok ziyaret edilen siteler arasında yer almasını sağlıyor.

Dijital dünyanın en çok kazananları kuşkusuz alışveriş siteleri olabilir. Tekstil ürünlerinden, kişisel bakım ürünlerine ve teknolojik ürünlere kadar, neredeyse aradığınız her şeyi bu sitelerde bulabiliyorsunuz. Üstelik normal mağazalara göre yaptıkları indirimler de daha fazla olabiliyor. Bu sitelerden biri olan N11.com, özellikle çalışanlar arasında oldukça popüler olduğu biliniyor.

Alexa sıralaması içerisinde çok fazla internet haber sitesi bulunuyor. Bu sitelerin en popüleri ise Alexa’ya göre Ensonhaber.com. Ziyaretçi başına 4.53 sayfa görüntülenmesi alan site, bu trafiğinin %18,90’ını aramalardan sağlıyor. Böylece en çok ziyaret edilen haber sitesi olmayı da başarıyor.

Türkiye’nin en büyük ikinci el alışveriş sitesi olan Sahibinden.com, popülerliğini en değerli siteler listesinde de gösteriyor. Sahibinden.com’a giren kullanıcılar ortalama 15 dakika sitede kalıyorlar. Bu da neredeyse Facebook’a eşit bir süre demek oluyor. Sitenin bir diğer önemli istatistiği ise ziyaretçi başına sayfa görüntülenme sayısı. Bu sayı diğer sitelerde oldukça düşük iken, Sahibinden.com’da 19 sayfa görüntülenmesi olarak gözüküyor.

Facebook özellikle son dönemde biraz gözden düşmeye başlasa da, bu onu en çok ziyaret edilen siteler arasında tutmaya yetti. Özellikle 17 dakika ile kullanıcıların sitede geçirdiği ortalama süre bakımından en yüksek istatistiğe sahip sitelerden biri. Sosyal medya denilince akıllara ilk gelen olan Facebook, çok uzun bir süre daha zirvede yerini almaya devam edecek gibi duruyor.

Google’ın Türkiye domaini de en çok ziyaret edilen siteler arasında zirvede duruyor. İşin garip tarafı, “com.tr” uzantılı Google’ın sayfasına ziyaretçilerin %7.80’i aramadan geliyor. Yani önce Google.com’a girip veya direkt tarayıcı adres kısmında, “Google.com.tr” olarak aratıp giriyorlar.

YouTube özellikle son iki yıldır Türkiye’nin gündemine oturmuş durumda. Enes Batur, Orkun Işıtmak, Berkcan Güven ve Barış Özcan gibi kendi fenomenlerini çoktan çıkarmayı başardı. Aynı zamanda video arama motoru işlevini de gören YouTube, Türkiye ve dünyada en çok ziyaret edilen 2. site olarak geçiyor. Ziyaretçi başına günlük 7 sayfa görüntülenmesine sahip. Bu da genele vurduğumuzda, milyarları buluyor.

Google’ın sadece Türkiye için değil, aynı zamanda dünyanın da en çok ziyaret edilen sitesi olduğu bir gerçek. Alexa verilerine göre Google’a giren kullanıcılar, ortalama 12 dakika boyunca sitede kalıyorlar. Üniversite kütüphanesi arama motoru olarak başlayan macera, şimdilerde milyonlarca site arasından birincilikle devam ediyor.

Türkiye’deki en değerli Türk siteleri - Alexa:

Sahibinden.com,

Ensonhaber.com,

N11.com,

Hurriyet.com.tr,

Hepsiburada.com,

Eksisozluk.com,

Memurlar.net,

Trendyol.com,

Milliyet.com.tr,

Sozcu.com.tr,

Aksam.com.tr,

Turkiye.gov.tr,

Mynet.com,

Kizlarsoruyor.com,

HaberTurk.com,

Yenisafak.com,

Sporx.com,

Sabah.com.tr,

Haberler.com.

Alexa sıralaması ile Türkiye’deki en değerli Türk sitelere baktığımızda, özellikle haber sitelerinin üstünlüğünü görebiliriz. Günümüzde en yüksek tirajlı gazeteler haftalık 200-250 bin arasında kişiye satılırken, bu sitelerin neredeyse günlük ziyaretçi sayıları bu rakamlara ulaşıyor. Bu da internetin, sadece alışveriş dışında haber alma için de ne kadar aktif kullanıldığını gösteriyor. Bu sıralamanın sürekli değişebileceğini de unutmamız gerekiyor.