Alfa Romeo, Kasım 2026 döneminde sportif tasarımı, hibrit ve elektrikli motor seçenekleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor.

Alfa Romeo, Kasım 2026 döneminde premium otomobil pazarında dikkat çeken markalar arasında bulunuyor. Sıfır kilometre bir Alfa Romeo satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel satın alma fırsatları, leasing seçenekleri ve finansman avantajları da karar sürecinde önemli rol oynuyor.

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Peki Alfa Romeo Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Alfa Romeo modellerinde kampanya var?

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Alfa Romeo Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Junior Elettrica 2.474.300 TL Junior Ibrida 2.668.200 TL Tonale 2.668.200 TL

Alfa Romeo Junior Leasing Kampanyası

Alfa Romeo, Junior ailesinden bir otomobil satın almak isteyenlere peşinatsız leasing avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında Junior Ibrida ve Junior Elettrica modellerinde 6 aya kadar ödeme erteleme ve sabit taksitli ödeme seçenekleri bulunuyor. Ödemelere 2027 yılında başlama fırsatı sunulurken 6 aya kadar erteleme seçeneği yalnızca belirli meslek grupları için geçerli. Alfa Romeo, bu fırsatın kapsamındaki meslek gruplarını ayrıca belirtiyor.

Alfa Romeo Tonale Leasing Kampanyası

Alfa Romeo Tonale satın almak isteyenlere de Junior modelinde olduğu gibi peşinatsız leasing seçeneği sunuluyor. Kasım döneminde devam eden kampanya kapsamında 6 aya kadar ödeme erteleme ve sabit ödemeli leasing avantajı bulunuyor.

Alfa Romeo Junior ve Tonale Kampanyası: 500 Bin TL'ye 12 Ay Düşük Faizli Kredi

Alfa Romeo Junior ve Tonale modelleri için vergi levhası sahibi müşterilere yönelik iki farklı finansman seçeneği de kampanya takip listelerinde yer alıyor. Her iki modelde de 500.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz seçeneğinin yanı sıra aynı tutarda %1,99 faizli alternatif bulunuyor.