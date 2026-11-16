Alfa Romeo, Kasım 2026 döneminde premium otomobil pazarında dikkat çeken markalar arasında bulunuyor. Sıfır kilometre bir Alfa Romeo satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra dönemsel satın alma fırsatları, leasing seçenekleri ve finansman avantajları da karar sürecinde önemli rol oynuyor.
Peki Alfa Romeo Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Alfa Romeo modellerinde kampanya var?
İçerikten Görseller
Alfa Romeo Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Junior Elettrica
|2.474.300 TL
|Junior Ibrida
|2.668.200 TL
|Tonale
|2.668.200 TL
Alfa Romeo Junior Leasing Kampanyası
Alfa Romeo, Junior ailesinden bir otomobil satın almak isteyenlere peşinatsız leasing avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında Junior Ibrida ve Junior Elettrica modellerinde 6 aya kadar ödeme erteleme ve sabit taksitli ödeme seçenekleri bulunuyor. Ödemelere 2027 yılında başlama fırsatı sunulurken 6 aya kadar erteleme seçeneği yalnızca belirli meslek grupları için geçerli. Alfa Romeo, bu fırsatın kapsamındaki meslek gruplarını ayrıca belirtiyor.
Alfa Romeo Tonale Leasing Kampanyası
Alfa Romeo Tonale satın almak isteyenlere de Junior modelinde olduğu gibi peşinatsız leasing seçeneği sunuluyor. Kasım döneminde devam eden kampanya kapsamında 6 aya kadar ödeme erteleme ve sabit ödemeli leasing avantajı bulunuyor.
Alfa Romeo Junior ve Tonale Kampanyası: 500 Bin TL'ye 12 Ay Düşük Faizli Kredi
Alfa Romeo Junior ve Tonale modelleri için vergi levhası sahibi müşterilere yönelik iki farklı finansman seçeneği de kampanya takip listelerinde yer alıyor. Her iki modelde de 500.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz seçeneğinin yanı sıra aynı tutarda %1,99 faizli alternatif bulunuyor.