Seçim döneminde göndermiş olduğu SMS'ler nedeniyle en çok konuşulan isim olan Ali Babacan, rahatsız olanlara "Kusura bakmayın." derken yarından itibaren yeni seçim için kampanyaya başlayacaklarını söyledi. Yani SMS'ler bu kadar sık olmasa da devam edecek...

Türkiye, son bir aydır yoğun bir seçim dönemine girmişti ve gerek siyasi parti liderleri gerekse belediye başkanı adayları, telefonumuza gönderdikleri SMS'lerle, sosyal medya da web sitelerine vermiş oldukları reklamlarla seçim düşünmeden bir dakika geçirmemize izin vermediler. Bu arada siyasilerden gelen SMS'lerden kurtulmak istiyorsanız aşağıdaki içeriğimize göz atmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Siyasi Parti ve Siyasetçilerden Gelen SMS’leri Nasıl Engellersiniz?

Seçim döneminde göndermiş olduğu SMS'ler ile sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında DEVA Partisi lideri Ali Babacan geliyordu. X hesabı üzerinden yeni bir video paylaşan Babacan, gönderdiği SMS'lerin gündem olması üzerine açıklamada bulundu. Peşinen söyleyelim. Babacan'ın SMS'leri devam edecek…

Ali Babacan'ın sosyal medyada gündem olan SMS yağmuru hakkındaki açıklaması:

Televizyonlarda, gazetelerde kolay kolay yer alamalaları nedeniyle böyle bir iletişim yöntemi tercih ettiklerini ifade eden Ali Babacan, "Mesajlarım rahatsızlık verdiyse, kusura bakmayın" derken SMS ile iletişimi mütevazı bir bütçeyle yürütülen çevre dostu bir kampanya olarak değerlendirdi.

"Bu mesajlar, seçimlerden sonra da gelmeye devam edecek mi?" diyenlere de yanıt veren Ali Babacan, 1 Nisan yani yarın itibarıyla 2028 yılında gerçekleştirilecek bir sonraki seçimler için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Ali Babacan hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekildeydi: