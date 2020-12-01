Almanya'da Bir Heykel Gizemli Bir Şekilde Ortadan Kayboldu

Seneler önce Almanya'da bir dağın tepesine yerleştirilen ve yıllardır orada duran heykel hafta sonu gizemli bir şekilde kayboldu. Alman polisi, penis şeklindeki heykelin ortadan kaybolmasını araştırdığını açıkladı.

Son bir hafta içinde iki farklı ülkeden oldukça ilginç ve gizemli haberler geldi. Bu serüven, Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde bulunan bir monolitle başladı ve ardından Romanya'da bulunan monolitle devam etti. Fakat hem ABD'deki hem de Romanya'daki monolit bir anda ortadan kayboldu.

Nasıl ortadan kaybolduğu bilinmeyen nesneler arasına bugün bir yenisi daha katıldı. Ancak bu nesne herhangi bir monolit değil, aksine şaka için hazırlanan bir nesneydi. Nesnenin şekliyse bir penise benziyordu. Almanya'daki nesne bugün bir anda ortadan kayboldu.

Almanya'da kaybolan gizemli 'yapı':

Penis şeklindeki tahtadan heykel, bundan birkaç yıl önce Almanya'da bir dağın yamacına bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından dikilmişti. Alman polisi, heykelin bir anda kaybolmasını araştırmaya başladıklarını açıkladı. İki metre uzunluğa sahip olan heykel, Allgauer Zeitung gazetesinin haberine göre hafta sonu kesilmiş, ardında da bir yığın talaş bırakmıştı.

Ortaya atılan söylentilere göre bu heykel, genç bir adama şaka amaçlı doğum günü hediyesi olarak verilmişti. Ancak 200 kilogram ağırlığındaki bu ilginç hediye, genç adamın ailesinin takdirini kazanamamış ve dağlara atılmıştı. Heykel yürüyüşçülerin uğrak yerlerinden biri haline gelmiş, hatta Google Haritalar'da 'kültürel anıt' olarak bile işaretlenmişti.

Pek de takdir edilesi şekle sahip olmayan bu heykelin kimler tarafından ortadan kaldırıldığı şu anda Alman polisi tarafından araştırılıyor. Belki de bu hafta yaşanan diğer kaybolmaların nedeni gerçekten de dünya dışı varlıklardır ve bu varlıklar bu heykeli de kendi monolitleri sanmışlardır. Ya da birisi en sonunda bu heykelden bıkmış ve testereyle heykele girişmiştir.