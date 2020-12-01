57 Yıldır Gökyüzünü Gözetleyen Arecibo Gözlemevi Çöktü

İlk olarak 1 Kasım 1963 yılında kapılarını açan Arecibo Gözlemevi, mühendislerin tahminlerini doğru çıkaracak şekilde çöktü. 1 Aralık'ta hizmet dışı bırakılan gözlemevinin çöküşünde hiçbir yaralanma raporlanmadı.

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı bünyesinde bulunan Arecibo Gözlemevi, bundan 57 yıl önce; 1963 yılında inşa edildi. Gözlemevi, bugüne kadar radyo astronomi, atmosferik bilim ve radar astronomi alanlarındaki bilimsel çalışmalarda aktif olarak kullanıldı.

Bilimsel çalışmalara önemli katkılar sunan Arecibo Gözlemevi bugün çok farklı şekilde gündeme geldi. Gözlemevi, gece saatlerinde birdenbire kendiliğinden çöktü. Ancak gözlemevinin bu çöküşü aslında sürpriz olmadı. Zira bugüne kadar pek çok mühendis teleskobun çökeceğine dair tahminler yürütüyordu.

Teleskobun son halinin görüntüleri yayınlandı:

Arecibo Gözlemevi'nin çökmüş halinin resimleri gündüz saatlerinde paylaşıldı ve manzara ortaya çıktı. Gözlemevinin üstünde yer alan 900 tonluk platform artık yerinde değildi. Ulusal Bilim Vakfı, yaptığı açıklamada herhangi bir yaralanmanın raporlanmadığını paylaştı.

Gözlemevinin çöküşüne dair tahminler 19 Kasım günü güçlenmişti. Bu tarihte vakıf, gözlemevindeki kablolar her an bir hataya kurban olabileceğini açıklamıştı. Bu hata da platformun tamamen çökmesini sağlayacaktı. Bunu tahmin eden Ulusal Bilim Vakfı, gözlemevini kontrollü bir şekilde yıkma kararı aldı. Fakat yaşanan bir başka bir hata bu kararın önüne geçti.

Gözlemevini güvenli bir şekilde kurtarmanın yolunun olmadığını anlayan yöneticiler tüm tesisi boşalttı ve insanları tesisin etrafından uzak tutmaya başladı. Ulusal Bilim Vakfı, gözlemevinin çökeceğini tahmin ettiğinden herhangi bir ek eylem almadan çöküşü beklemeye başladı ve bu çöküş sonunda gerçekleşti.

1 Aralık günü resmen hizmetten çıkarılan Arecibo Gözlemevi, 57 yıllık ömrünün sonuna geldi. Bilim insanları, bu gözlemeviyle 1974 yılında uzaya resimli mesaj da göndermişlerdi. Gözlemevi, sayısız çalışmanın yanı sıra Contact, GoldenEye ve daha pek çok yapımda karşımıza çıkmıştı. Teleskobun kendi hayran kitlesi bile bulunuyordu.