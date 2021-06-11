ABD'li Şirketten Kamp Alışkanlıklarını Değiştirecek Pick-up

Alpha Motors isimli bir şirket, "Wolf+ Cloudbreak" olarak isimlendirdiği bir pick-up projesini tanıttı. Elektrik motoruna sahip olan pick-up'ı özel kılan şey, dahili bir çadıra sahip oluşu. Almanya merkezli bir şirketle yapılan iş birliğinden doğan proje, kamp tutkunlarını mest edecek türden.

ABD merkezli Alpha Motors isimli bir şirket, tamamen elektrik motoruna sahip olan kamp tutkunlarının gönüllerine dokunacak "Wolf+ Cloudbreak" isimli araç projesini duyurdu. Bir pick-up olarak karşımıza çıkan araç projesi, tamamlandığı takdirde otomobil sektörüne yepyeni bir alan kazandırabilecek potansiyele sahip.

Wolf+ Cloudbreak, temelinde arka kısmında çadır taşıyan bir pick-up. Aslına bakacak olursak bugüne dek bunun gibi araçları zaten gördük. Ancak bu tür araçlar ya özel üretim ya da harici ekipmanlar sayesinde kullanılabilir oluyordu. Alpha Motors'un elektrikli pick-up modeli ise çadırı da bünyesinde taşıyor. Üstelik bu araç için tasarlanan çadır, tasarımıyla kendine hayran bırakıyor.

Karşınızda Alpha Motors'un özel projesi Wolf+ Cloudbreak

Alpha Motors, elektrik motorlu pick-up'ı için oluşturulan çadırı, Almanya merkezli bir şirket olan Heimplanet ile yaptığı bir iş birliğiyle tasarladı. Araçla bir bütün olarak görünen çadır, pick-up'ın isminde yer alan "Cloudbreak" ibaresini temsil ediyor. Heimplanet'ten Stefan Clauss, Cloudbreak'in üzerinde uzun süreli emek olduğunu, çadırın Wolf+'a özel olarak tasarlandığını ve ortaya çıkan sonucun ise hem konfor hem de sağlamlık açısından tüm bu emeklere değdiğini söylüyor.

Alpha Motors'un tasarladığı pick-up'a baktığımızda, bu arazi aracının yalnızca ön tekerlerden çekiş özelliğine sahip olduğunu görüyoruz. Aslında zorlu koşullar için dört çekiş daha iyi bir tercih olabilirmiş ancak şirket, maliyeti artırmamak adına böyle bir tercihte bulunmuş gibi görünüyor. Zira şirket, geçtiğimiz aylarda bu araçla ilgili açıklamalarda bulunurken, 36 bin dolarlık fiyattan bahsetmişti. Ancak araç piyasaya sürüldüğünde, dört çekişli bir versiyona da sahip olabilirmiş.

Alpha Motors Wolf+ Cloudbreak'in sahip olduğu elektrik motorunun bu araca nasıl bir güç sunduğu şimdilik tam olarak bilinmiyor. Şirket yetkilileri, Wolf+ Cloudbreak'in sahip olabileceği dört çekişli motorun 100 km/sa hıza 6,2 saniyede ulaşabileceğini söylüyorlar. Ayrıca bu pick-up'ın menzili 450 km civarındaymış. Bu menzil düşük gibi görünüyor olsa da aracın sahip olacağı güneş paneli, bataryanın şarj edilmesi için istasyon arama ihtiyacını ortadan kaldıracakmış.

İçeriğimizin başında da bahsetmiş olduğumuz gibi, Alpha Motors Wolf+ Cloudbreak, şu an için yalnızca bir projeden ibaret. Şirket henüz, araçları seri üretime geçirmedi. Ayrıca projeyle ilgili olarak üstesinden gelinmesi gereken bazı zorluklar da bulunuyormuş. Ancak şirket, tüm bunlara rağmen araçlarını pazarlamaya başladı. Şirketin internet sitesinde yer alan bir bölüm, yukarıda görmekte olduğunuz aracın sipariş verilmesine imkan tanıyor.

Wolf+ Cloudbreak için oluşturulan tanıtım videosu