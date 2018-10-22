Alüminyum Folyo ile Sarılan Bir Telefon Neden Çekmez? (WTM)

Webtekno YouTube kanalında yayınladığımız bir videoda, fazlasıyla merak edilen bir fenomeni test etmiştik. Denek olarak seçtiğimiz iPhone X'u, yaklaşık 660 metre uzunluğundaki alüminyum folyo ile sardık. Sonuç olarak alüminyum folyonun telefon sinyallerini engellediğini gördük. Peki bu nasıl mümkün oldu? Daha da önemlisi benzer şeylerle nerelerde karşılaşıyoruz?

Başlamadan önce size güzel bir duyuru yapalım. İlerleyen süreçte, Webtekno YouTube kanalında test edilmesini istediğiniz teknolojik fenomenleri, Twitter veya Instagram hesaplarınız üzerinden #WebteknoTestMerkezi etiketiyle paylaşabilirsiniz. Bu sayede sizin istediğiniz testleri gerçekleştirebiliriz.

16 Ekim’de yayınladığımız bir videoda, telefonların alüminyum folyo ile sarıldıklarında hücresel bağlantı sinyallerine ulaşamadıkları fenomenini test etmiştik. Bir adet iPhone X kullandığımız testte toplam uzunluğu yaklaşık 660 metreye ulaşan alüminyum folyo kullanılmıştı.

Merak edenler, videoyu hemen aşağıdan izleyebilirler:

Test esnasında gördük ki alüminyum folyo fenomeni gerçekten doğru. Telefonlar, gerçekten de yeterli miktarda folyo ile sarıldıklarında baz istasyonlarıyla olan iletişimlerini kaybediyorlar. Biliyoruz ki aynı kalınlıkta battaniye ile cihazı kaplasak, iletişim kurmaya devam edebilirdik.

Peki neden alüminyum folyo sinyalleri kesiyor?

1800’lü yılların başında çalışmalar yürüten fizikçi Micheal Faraday, elektrik yükünü yüksek oranda iletebilen maddelerden oluşan dış yüzeylerin, altında bulunan nesnelerin elektrik yüklerine baskın geldiklerini kanıtladı. Yani dış yüzeyi elektrik iletebilen malzemelerden yapılmış özel kafes benzeri yapılar, içerisindeki elektrik yüklerinin dışarıya çıkmasına engel oluyorlar. Aynı zamanda dışarıdan içeriye elektrik yükü transferini de engelliyorlar:

Faraday bunun nedenini; dış katmandaki elektrik yüklerinin, içerideki elektriksel alanı etkisiz kılması olarak açıkladı. Alüminyum folyo ya da elektriği güçlü şekilde iletebilen yüklü malzemelerle -tıpkı bizim test videosunda yaptığımız gibi- kafesler kurarsanız, içerideki elektriksel alanı pasif bırakırsınız.

Sonuç olarak folyo, elektriksel alanı sınırlandırarak sinyallerin iPhone X’a ulaşmasını engelledi. Bu duruma aslında gündelik hayat içerisinde sıklıkla şahit oluyoruz.

Hastanelerde telefonunuzun çekmediği oldu mu?

Sebebi çok basit: Bazı özel metal türleri, genellikle hastanelerin özel cihazlar bulunan bölgelerini korumak için kullanılıyorlar. Cep telefonu sinyalleri, elektriksel sinyallere bağlı olarak çalışan tıbbi cihazları etkileyebiliyorlar. Hastanelerin röntgen, MR gibi hizmetlerinin verildiği odalar, aslında içerisine girdiğiniz bir Faraday Kafesi gibi çalışıyorlar.

Hastaneler ve klinikler haricinde, laboratuvarlar ve bazı müzelerde; cep telefonları ya da kablosuz sinyallerle iletişim kurulması istenmeyebiliyor. Test esnasında telefonun çekmemesiyle, hastanelerdeki durum aslında aynı şey, sadece boyutlar farklı.