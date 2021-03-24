En popüler akıllı bilekliklerden Xiaomi Mi Band 5'in kardeş modeli diyebileceğimiz Amazfit Band 5, Türkiye'de satışa sunuldu. Ancak Amazfit Band 5, en azından Mi Band 5 ile karşılaştırıldığında pek de uygun bir fiyat etiketine sahip değil.

Xiaomi tarafından finanse edilen popüler giyilebilir teknoloji markası Amazfit, en yeni akıllı bileklik modeli olan Amazfit Band 5’i Türkiye’de satışa sundu. Huami tarafından geçtiğimiz eylül ayında duyurulan Amazfit Band 5, Xiaomi Mi Band 5 ile büyük ölçüde benzer özelliklere ve tasarıma sahip.

1,1 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranında 126x294 piksel çözünürlük sunan Amazfit Band 5, 45’ten fazla ekran arayüzü ile kullanıcıların cihazı kişiselleştirebilmesini mümkün kılıyor. 11 farklı spor modu için destek sağlayan akıllı bilekliğin Amazon’un sesli asistanı olan Alexa’yı desteklediğini ve 5 ATM basınca kadar suya karşı koruma sunduğunu da aktaralım.

Amazfit Band 5, tek şarj ile 15 güne kadar kullanılabiliyor

Zepp tarafından şimdiye kadar geliştirilen en zengin ve hassas biyosensör olan BioTracker’a sahip olan Amazfit Band 5, yine Zepp tarafından geliştirilen OxygenBeats ile ise kandaki oksijen doygunluğunu takip edebiliyor. Dahası PAI Skoru özelliği, PaiHealth araştırmasına dayanan Kişisel Etkinlik Zekası Değerlendirme sistemini bileğinize taşıyor.

125 mAh’lik bir bataryaya sahip olan akıllı bileklik, bu sayede tek şarj ile 15 güne kadar kullanım sunabiliyor. Uyku takibi, adet döngüsü takibi, stres takibi, nefes egzersizi gibi özellikler de sunan Amazfit Band 5, pek çok çevrimiçi ve fiziksel teknoloji mağazasından temin edilebilecek. Amazfit Band 5 için açıklanan Türkiye fiyatı ise 329,90 TL. Son derece benzer özelliklere sahip olan Xiaomi Mi Band 5'in şu sıralar 230-250 TL bandında bulunabildiğini düşünürsek Amazfit Band 5'in işinin hiç de kolay olmadığını söyleyebiliriz.