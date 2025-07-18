Amazon'da fiyatı 200 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Fiyatı ve işlevselliği düşünüldüğünde herkesin ihtiyaç duyabileceği bu ürünlere aşağıdan göz atabilir, ihtiyacınız olanları satın alabilirsiniz. 200 TL altında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

''Bu içerik 18.07.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Spigen USB-C to USB-C Kablo

60W gücü ve 480 Mbps data aktarım hızı ile dikkat çeken Spigen kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. 1 metre uzunluğa sahip bu ürün, indirim fırsatıyla 187,95 TL'ye satışta.

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Minesk iPhone 16 Pro Max Ekran Koruyucu

iPhone 16 Pro Max ile uyumlu olan Minesk ekran koruyucu, 9H sertlik derecesinde temperli camdan üretilmiş. Parmak izi önleyici ve otomatik hizalama da bulunan bu ürün, 159,41 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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Troy T 23163 Stoperli Şerit Metre

3 metre uzunluğa sahip olan Troy metre, otomatik kilitli stoperi sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor. Her evde bulunması gereken bu ürünü 116,99 TL'ye satın alabilirsiniz.

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Romofy Bagaj Organizeri

Özellikle aracınız hareket halindeyken içerisindeki eşyalar sabit durmayabilir. Bu da çarpmalara ya da kırılmalara sebep olabilir. Hem bunu önlemek hem de bagajınızın daha düzenli kalmasını sağlamak için kullanabileceğiniz bu ürünü 169,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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SanDisk 16GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Bellek

%10 indirimle 194,65 TL'ye düşmüş olan SanDisk Flash Bellek, 16 GB kapasiteye sahip. Ayrıca ürün, kolay taşınılabilirliği ve güvenli veri aktarımı ile kullanıcıların tercihi oluyor.

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Babilden Su Geçirmez Cep Telefonu Kılıfı

Babilden marka su geçirmez telefon kılıfı, telefonunuzu suya, toza, kara ve diğer çevresel etkenlere karşı korumak için tasarlanmış. Kılıf, 7 inç'e kadar olan cihazlarla uyumlu ve şeffaf tasarımı sayesinde dokunmatik ekran işlevselliğini kaybetmeden telefonunuzu kullanmanıza olanak tanıyor. Fiyatı ise 159,92 TL.

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