Her hafta olduğu gibi bu hafta da teknolojik ürünler sepete eklendi ve sipariş edildi. Peki bu hafta sepetimize en çok hangi teknolojik ürünleri ekledik?

Haftanın teknoloji gündemi sadece yeni çıkan cihazlarla değil, insanların neyi alıp kullandığıyla da şekilleniyor. Kimisi hayatı kolaylaştıran pratik çözümlere yöneliyor, kimisi de eğlenceyi bir tık yukarı taşıyan yeniliklerin peşinde. Bu hafta radarımıza hangi teknolojik ürünler takıldı?

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Next YE-58GFSG8, 58 inçlik QLED ekranıyla canlı renkler ve net görüntü sunan bit akıllı TV. Google TV altyapısıyla Netflix ve YouTube gibi uygulamalara kolay erişim sağlıyor. Geniş ekranlı, akıllı ve uygun fiyatlı bir televizyon arıyorsanız bu model ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılar.

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Apple AirPods Pro 2, aktif gürültü engelleme ve net ses kalitesiyle günlük kullanımda oldukça başarılı. Apple cihazlarla kusursuz uyum sağladığı için özellikle iPhone kullanıcıları için ideal bir tercih. Hem işte hem sokakta konforlu ve temiz bir ses deneyimi arıyorsanız göz atmaya değer.

Kullanıcı yorumu:

Günlük hayatınızda telefonunuzun ya da kulaklığınızın şarjı çok gidiyorsa ama aynı zamanda evde ve ofiste de çok bulunuyorsanız işinizi görebilecek bir powerbank, çok satanlar arasında. Baseus, telefonunuzu birkaç kez şarj edebileceğiniz ve ani şarj ihtiyacınızı karşılayabilecek bir powerbank'e sahip. Hafif olduğu için her yere taşıyabiliyorsunuz.

Kullanıcı yorumu:

"Ben yazın çok dışarı çıkmam, o yüzden kulak üstü kulaklık kullanabilirim." derseniz bu hafta JBL'in kulak üstü kulaklığı çok satanlar arasında. 2 saatte şarj olmasının yanı sıra 5 dakikalık şarj ile 2 saate varan müzik dinleme süresi sunuyor. Tam şarj ile birlikte 40 saate varıyor bu süre.

Kullanıcı yorumu:

Redmi Note 14, 120 Hz AMOLED ekranı ve 108 MP kamerasıyla fiyatına göre oldukça iyi bir deneyim sunuyor. 8 GB RAM ve 5500 mAh batarya sayesinde günlük kullanımda akıcı ve uzun süreli performans alırsınız. Bütçe dostu ve dengeli bir Android telefon arıyorsanız rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

Fulltech FTR-22, hem çoklu priz hem de USB çıkışlarıyla evde ya da ofiste tüm cihazlarınızı tek noktadan güvenle kullanmanızı sağlıyor. Ayarlanabilir gece lambası, bağımsız anahtarlar ve akım koruma gibi detaylarla hem pratik hem de güvenli bir seçenek. Şık tasarımı ve 2 metrelik kablosuyla dar alanlarda bile rahatlıkla kullanılabilir.

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50 Watt motora sahip olan Kumtel Kule Tipi Vantilatör, 60 derece salınım sağlıyor. 3 farklı modda çalıştırabiliyorsunuz. Hafifolduğu için her yere taşınabiliyor. Ayrıca zamanlayıcı ayarının da olduğunu belirtelim.

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Yaz sıcaklarında serinlemenin en kısa yolu buzlu içecekler içmek oluyor. Hâliyle bir süre sonra buz tüketimi de artıyor. Kiwi buz makinesi 24 saatte 12 KG silindir buz üretebiliyor. Dakikada 9 buz küpü üretebiliyor. Küçük ve büyük buz küpü ayarı da mevcut. Kendi kendini temizleme işlevinin olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

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Huawei FreeBuds SE 2, hafif tasarımı ve uzun pil ömrüyle günlük kullanım için ideal bir kulaklık. Bluetooth 5.3 bağlantısı stabil, ses kalitesi de fiyatına göre gayet yeterli. Uygun fiyatlı ve pratik bir kablosuz kulaklık arıyorsanız göz atmaya değer.

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