Bu hafta kullanıcıların sepetine en çok giren teknolojik ürünleri bir araya getirdik. Kimisi pratikliğiyle, ve kimisi de trend olmasıyla öne çıktı.

Teknoloji dünyasında bir hafta bile her şeyi değiştirmeye yetiyor. Yeni çıkanlar, indirime girenler, bir anda popüler olanlar… Bu hafta da radarımıza takılan bolca ürün oldu. Hangi cihazlar sepete eklendi, hangileri çok tercih edildi? Merak ettik ve bu haftanın en çok satan teknolojik ürünlerini içeriğimize ekledik.

''Bu içerik 06.07.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Baseus 3.0 Şarj & Data Aktarımı Kablosu

1 metre uzunlukta, hızlı veri aktarımı ve hızlı şarj desteği sunan Baseus şarj & data aktarımı kablosu, aynı zamanda dayanıklı olması için örgü kumaşlı tasarlanmış.

Spigen 45W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti

İki cihazı aynı anda 25W + 20W olarak şarj edebilen, 45W hızlı şarj desteği sunan Spigen şarj aleti, pil sağlığı koruması ve ısınmayı önleyengan teknolojisi ile verimli hızlı şarj sunuyor.

Xiaomi Redmi Buds 6 Play

Aktif gürültü engelleme özelliği sunan en uygun fiyatlı kulaklıklardan biri olan Redmi Buds 6 Play, hızlı şarj özelliği ile de öne çıkan ürünlerden biri.

SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse

8. 500 cpi, 300 ips, 35 g hızlanma, 6 programlanabilir tuş ve 60 milyon tıklamanın yanında RGB aydınlatması ile Rival 3, bu fiyat aralığının favori mouse'larından olmayı sürdürüyor.

Xiaomi Smart Band 9

1.62 '' AMOLED ekran, 21 güne kadar pil ömrü, geliştirilmiş kalp atış hızı ve SpO₂ izleme, egzersiz takibi ve uyku izleme gibi özellikleriyle hem sağlık hem egzersiz takibi yapmak isteyenler için iyi bir seçenek olan Xiaomi Smart Band 9, kordon seçenekleriyle şık ve spor gibi farklı alternatifler de sunuyor.

Logitech M170 Mouse

Günlük kullanım için konforlu, sessiz ve uzun ömürlü bir mouse arıyorsanız, Logitech'in bu modeline mutlaka şans vermelisiniz.

Apple iPad A16 11" 128GB Wi-Fi Tablet

Apple'ın A16 çipi ile güçlendirilmiş 11 inç'lik iPad, çizim yapan profesyonelerden işlerini bilgisayar yerine çok daha mobil bir tablet ile halletmek isteyenlere ve öğrencilere kadar geniş bir kitlenin favorisi.

Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge

Tek şarjla 180 dakikaya kadar temizlik yapabilen, hem süpürme hem paspas yaparak tozu etkili şekilde temizleyen Xiaomi Robot Vacuum X10, aynı zamanda kendi kendini temizleme özelliklerine de sahip.

TP-Link Tapo L530E Çok Renkli Akıllı Ampul

Işık kontrolünü kolaylaştırmak isteyenler için pratik bir seçenek. Renk tonunu ve parlaklığı telefon üzerinden ayarlayabilirsiniz. Tapo uygulaması sayesinde uzaktan da kontrol edilebilir. Dilerseniz belirli saatlerde otomatik açılıp kapanacak şekilde zamanlama yapabilirsiniz. Gün doğumu ve gün batımı modları da mevcut. Amazon Alexa ya da Google Assistant kullanıyorsanız sesli komutla da ışıkları yönetebilirsiniz. 806 lümen parlaklığa sahip bu ampul, 60 watt gücünde ve ekstra bir hub gerektirmeden Wi-Fi üzerinden çalışıyor.

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Tek bir cihazla hem yüz hem vücut tıraşı yapabilmek isteyenler için pratik bir çözüm. Sakal şekillendirme, düzeltme ve tıraş işlemlerini ciltle tamamen temas etmeden yapar, bu da tahriş riskini azaltır. Vücut başlığı ve koruma tarağı sayesinde farklı bölgeler için uyumlu kullanılır. Islak ya da kuru şekilde kullanılabilir. Şarjlı yapısı sayesinde kablosuz kullanım rahatlığı sunar. Günlük kullanımda kolaylık arayanlar için işlevsel bir model.

Shark Stainstriker Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Evde ya da arabada oluşan lekeleri zahmetsizce temizlemek isteyenler için pratik bir temizlik yardımcısı. Özellikle evcil hayvan lekeleri ve kokuları için geliştirilmiş özel başlığı bulunuyor. Halı, koltuk gibi yüzeylerde dökülen küçük kazaları hızlıca ortadan kaldırmak mümkün. Hafif ve taşınabilir yapısı sayesinde farklı alanlara kolayca taşınabilir. Shark’ın çift etkili temizlik solüsyonu ile birlikte kullanıldığında leke çıkarma performansı oldukça yüksek. Kutu içeriğinde farklı yüzeyler için kullanılabilecek çeşitli başlıklar da yer alıyor.

VUIUYOIES 10 Metre Araç Elektrikli Şarj Kablosu - Tip 2

Evde elektrikli araç şarjı için pratik bir çözüm arayanlar için ideal bir ürün. 10 metrelik kablosu sayesinde garajda ya da araç yolunda rahat kullanım imkânı sağlıyor. Taşınabilir olarak kullanılabilir ya da duvara monte edilebilir. Aşırı akım, aşırı ısınma, düşük ya da yüksek voltaj gibi durumlara karşı koruma sunan VUIUYOIES elektrikli şarj kablosu IP65 koruma seviyesiyle dış mekânda da kullanılabilir. LED ekranıyla şarj durumu kolayca takip edilebilir. Akım ayarı yapılabilir ve gecikmeli şarj özelliği sayesinde maliyet açısından da avantaj sağlar.

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