Amazon'un teslimat işlerinden sorumlu olan taşeron bir firma greve gitti. Binlerce kişiyi kapsayan grev, Amazon'a göre teslimat süreçlerinde soruna yol açmayacak. Grevden sorumlu sendika ise aksini düşünüyor.

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon, merkez ülkesi olan ABD'de ciddi bir sorun yaşıyor. Amazon siparişlerinin teslimatlarını gerçekleştiren taşeron firmanın çalışanları, tam yedi merkezde greve gittiler. Yapılan açıklamaya göre binlerce kişi, alınan grev kararı kapsamına giriyor ancak bunlardan ne kadarının eylemlere katılacağı henüz belli değil.

Greve giden çalışanların çoğu, şoförlük yapıyor. Amazon, bu kişilerin kendi çalışanları olmadığını, hâliyle aldıkları paralar ve çalışma şartlarına ilişkin herhangi bir müdahalede bulunamayacağını söylüyor. Taşeron firmayı temsil eden firma ise buna karşı çıkıyor. Bu süreç sona erene kadar en çok mağdur olacak kesim, tüketiciler olacak gibi görünüyor.

Taraflar arasında ciddi suçlamalar var

Yapılan açıklamalara baktığımızda taraflar arasında çok ciddi bir gerginlik olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda; Amazon tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, sendikayı sırf Amazon'u taciz etmek için dışarıdan eleman almakla suçluyor. Sendika ise Amazon'un aç gözlü olduğunu ileri sürüyor.

Amazon'a göre binlerce kişiyi kapsayan grev, depo ve teslimat süreçlerini etkilemeyecek. Ancak bunun doğru olup olmadığını zaman gösterecek. ABD'de her evde en az 1 kişinin Amazon Prime abonesi olduğu gerçeğini düşünecek olursak bu yaşananların ciddi sonuçları olabilir gibi görünüyor.