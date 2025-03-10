Amazon'da Teknolojik Ürün Avantajları Başladı. Birçok teknolojik ürünün indirime girdiği bu indirim döneminde, avantajlı fiyatı ile öne çıkan ürünlerden bir derleme hazırladık!

Amazon bahar fırsatları başladı! Birçok farklı kategoriden ürün, bu indirim döneminde daha uygun fiyata alınabiliyor. Biz de bugün sizlere bu indirim döneminde öne çıkan teknolojik ürünlerden oluşan bir derleme hazırladık.

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Tabletler

Tablet kategorisindeki tüm indirimli ürünlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tablet kategorisinde sizler için derlediğimiz ürünler ise şu şekilde:

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet. Birçok alanda işinizi kolaylaştıracak olan Tab S9 FE, tasarımı ve performansı ile öne çıkıyor. Bahar fırsatları kapsamında da ürünün fiyatı %9'luk bir indirim ile 14.034 TL'ye düşmüş durumda.

Honor Pad 9 : Tablet arayanların bakabileceği başka bir alternatif de bu ürün. 8 GB Ram bulunan üründe, 256 GB boyutunda bir depolama alanı mevcut. Ürün, %5'lik indirim ile 10.830 TL'ye düşmüş durumda.

bulunan üründe, boyutunda bir depolama alanı mevcut. Ürün, %5'lik indirim ile 10.830 TL'ye düşmüş durumda. Apple iPad Pro 13 M4: Apple'ın öne çıkan ürünlerinden olan iPad Pro 13, M4 çipi sayesinde büyük bir performans artışı sunuyor. Yüksek donanım gücüne sahip tablet, hafifliği ve tasarımı ile de dikkat çekiyor. Ürün, %5'lik indirim ile 97.374 TL'ye düşmüş durumda.

Laptop

Laptop kategorisindeki tüm indirimli ürünlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Laptop kategorisinde sizler için derlediğimiz ürünler ise şu şekilde:

Asus Vivobook 15 - Yeni bir bilgisayar arayanlar, bu ürüne göz atabilir. 12. Nesil işlemciyi bünyesinde barındıran bilgisayar, 512 GB boyutunda bir M.2 SSD 'ye de sahip. Ürün, %7'lik bir indirim ile 13.084 TL'ye düşmüş durumda.

boyutunda bir 'ye de sahip. Ürün, %7'lik bir indirim ile 13.084 TL'ye düşmüş durumda. HP 15 Dizüstü Bilgisayar - HP markasının bu ürünü, 11. Nesil i3 işlemciye sahip. İş ve kişisel kullanım alanında çoğu ihtiyacınızı karşılayacak bu ürün, 256 GB boyutunda bir SSD 'ye de sahip. Ürün, %16'lık bir indirim ile 9.199 TL'ye düşmüş durumda.

sahip. İş ve kişisel kullanım alanında çoğu ihtiyacınızı karşılayacak bu ürün, boyutunda bir 'ye de sahip. Ürün, %16'lık bir indirim ile 9.199 TL'ye düşmüş durumda. MSI Katana 15 - Oyun oynamak için bir bilgisayar arıyorsanız, bu ürün ihtiyacınızı karşılayabilir. 13. Nesil i7 işlemciye sahip bu bilgisayar, grafik kartı olarak da RTX 4070 kullanıyor. Ürün, %8'lik bir indirim ile 55.999 TL'ye düşmüş durumda.

sahip bu bilgisayar, grafik kartı olarak da kullanıyor. Ürün, %8'lik bir indirim ile 55.999 TL'ye düşmüş durumda. Lenovo IdeaPad Slim 3 - Gündelik işler ve kişisel kullanım için tercih edebileceğiniz bir ürün olan IdeaPad Slim 3, ince ve hafif tasarımı ile ön plana çıkıyor. Ürün, %9'luk bir indirim ile 7.569 TL'ye düşmüş.

Monitör

Monitör kategorisindeki tüm indirimli ürünlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Monitör kategorisinde sizler için derlediğimiz ürünler ise şu şekilde:

BenQ GW2790 Monitör - Yeni bir monitör arayanlar için iyi bir alternatif olan BenQ markası, birçok özelliği bir araya getiren bu ürün ile karşımıza çıkıyor. 27 inç ekran boyutunda olan monitör, 100Hz yenileme hızına da sahip. Ürün, %15 indirim ile 4.079 TL'ye alınabiliyor.

ekran boyutunda olan monitör, hızına da sahip. Ürün, %15 indirim ile 4.079 TL'ye alınabiliyor. Viewsonic VX2780J Monitör - Daha yüksek yenileme hızı vadeden bu monitör, 170Hz desteğine sahip. 27 inç boyutunda olması ve IPS panel sunması da öne çıkan özelliklerden. Ürün, %6'lık bir indirim ile 7.699 TL'ye satılıyor.

sahip. boyutunda olması ve sunması da öne çıkan özelliklerden. Ürün, %6'lık bir indirim ile 7.699 TL'ye satılıyor. Samsung Odyssey G4 - Oyun odaklı bir monitör isteyenler için de fırsatlar mevcut. 240Hz yenileme hızı ile dikkat çeken bu monitör, 1ms tepki süresine sahip. IPS panele ve HDR10 desteğine de sahip. Ürün, %4'lük indirim ile 6.799 TL'ye düşmüş durumda.

ile dikkat çeken bu monitör, sahip. ve desteğine de sahip. Ürün, %4'lük indirim ile 6.799 TL'ye düşmüş durumda. Asus TUF Gaming XG27UCS Monitör - Oyun odaklı bir monitör fırsatımız daha bulunuyor. Bu monitörle birlikte 160Hz'lik bir ekran yenileme desteği geliyor. Bunun yanında 4K çözünürlüğe sahip olması ve IPS panel kullanması da ürünün artılarından. Ürün, %7'lik indirim ile 15.686 TL'ye alınabiliyor.

Yazıcı

Yazıcı kategorisindeki tüm indirimli ürünlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yazıcı kategorisinde sizler için derlediğimiz ürünler ise şu şekilde:

Canon Pixma G2470 - Ofisine veya evine yeni bir yazıcı almak isteyenler için de fırsatlar mevcut. Canon'un bu yazıcısı, tarayıcı ve fotopoki gibi işlevleri de yerine getiriyor. Ürün, %10'luk bir indirim ile 3.779 TL'ye düşmüş durumda.

gibi işlevleri de yerine getiriyor. Ürün, %10'luk bir indirim ile 3.779 TL'ye düşmüş durumda. HP Smart Tank 615 Yazıcı - Bir diğer fırsat ürünü de HP markasından geliyor. Çok fonksiyonlu yapısı sayesinde birçok işlemi bir arada yapmaya imkan veren bu yazıcı, %10'luk bir indirim ile 9.499 TL'ye düşmüş durumda.

Cep Telefonları

Cep telefonu kategorisindeki tüm indirimli ürünlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Cep telefonu kategorisinde sizler için derlediğimiz ürünler ise şu şekilde:

Apple iPhone 16 Pro Max - iPhone'un son versiyonu olan 16 Pro Max, bahar fırsatları kapsamında indirime girdi. 512 GB hafıza desteğine sahip olan ürün, %4'lük indirim ile 94.999 TL'ye düştü.

desteğine sahip olan ürün, %4'lük indirim ile 94.999 TL'ye düştü. Apple iPhone 15 Plus - iPhone serisinde birçok indirim bulunuyor. Bunlar arasında en çok tercih edilen ürünlerden biri de iPhone 15 Plus da yer alıyor. 128 GB depolama alanına sahip bu versiyon, %4'lük bir indirim ile 54.149 TL'ye satılıyor.

alanına sahip bu versiyon, %4'lük bir indirim ile 54.149 TL'ye satılıyor. Samsung Galaxy S23 Ultra - Samsung'un yüksek performansı ile ön plana çıkan telefon modeli de bahar fırsatları kapsamında indirime girdi. Ürün, %6'lık bir indirim ile 46.531 TL'ye satın alınabiliyor.

Oppo A60 - Oppo markasının fiyat performans odaklı bu telefonu, 8 GB Ram ve 128 GB depolama alanına sahip. Ürün, %9'luk bir indirim ile 8.469 TL'ye düştü.

ve depolama alanına sahip. Ürün, %9'luk bir indirim ile 8.469 TL'ye düştü. Xiaomi 14T Pro - Xiaomi markasının 12 GB Ram'e sahip olan bu telefonu, 512 GB depolama alanına sahip. Xiaomi 14T Pro, %5'lik bir indirim ile 36.859 TL'ye düşmüş durumda.

Akıllı Saatler

Akıllı saat kategorisindeki tüm indirimli ürünlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Akıllı saat kategorisinde sizler için derlediğimiz ürünler ise şu şekilde: