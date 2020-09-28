Amazon’da Çok Satanlar Listesine Girmeyi Başarmış 10 Kitap

Amazon'un sahip olduğu kitap yelpazesi gerçekten de çok geniş. Sitede, yediden yetmişe herkese hitap edecek türden kitap bulmak mümkün. Biz de sizler için Amazon üzerinden satın alabileceğiniz sitede en çok satılanlar arasına girmeyi başarmış 10 kitabı listeledik.

Bildiğiniz üzere Amazon, Türkiye’de aktif olmasından bu yana sitede yediden yetmişe herkesin ilgisini çekecek ürünler bulunduruyor. Kitaplar da bu kategorilerin arasına girmiş durumda ve şu anda Amazon’da birçok farklı türde yüzlerce kitap bulunuyor.

Yeni bir kitap arayışındaysanız ya da kütüphanenize yeni kitaplar eklemek istiyorsanız, sizin için Amazon’un çok satan kitaplar kategorisinde bulunan 10 kitabı özetleriyle birlikte inceledik. Hem yazımızı, hem de yeni kitaplarınızı okurken keyifli okumalar dileriz.

Amazon’da çok satan 10 kitap:

Körlük - Jose Saramago

Sineklerin Tanrısı - William Golding

Yabancı - Albert Camus

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

Martin Eden - Jack London

Bir Ömür Nasıl Yaşanır - İlber Ortaylı

Outliers (Çizginin Dışındakiler) - Malcolm Gladwell

Incognito (Beynin Gizli Hayatı) - David Eagleman

Momo - Michael Ende

Osman - Ayfer Tunç

Körlük - Jose Saramago

Fiyat: 26,10 TL

Jose Saramago, hem kendi ülkesi olan Portekiz’de, hem de tüm dünyada tanınmış başarılı bir yazar. Nobel Edebiyat Ödüllü yazar, 1995 yılında yazmış olduğu Körlük adlı kitabıyla büyük ses getirdi. Kitabı henüz okumadıysanız, özellikle şu an içinde bulunduğumuz pandemi dönemi içerisinde okumak bir hayli ilginç olacaktır.

Körlük, bir anda dünyada yaşayan tüm insanların birer birer kör olmasını, ve gözlerimiz olmadan aslında bir hayvandan farksız olabileceğimizi anlatıyor. Son derece çarpıcı ve şaşırtıcı bir hikayeye sahip olan Körlük, insanların sahip olduğu medeniyetin nasıl kolay bir şekilde yıkılabileceğini açıklıyor. Kitaba ulaşmak için Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sineklerin Tanrısı - William Golding

Fiyat: 18,03 TL

İngiliz roman yazarı ve şair olan William Golding, tıpkı Saramago gibi Nobel Edebiyat ve Man Booker ödüllerine sahip. Golding, yazmış olduğu Sineklerin Tanrısı romanı ile büyük ses getirmeyi başarmış ve kitap birçok dile çevrilerek tüm dünyada popüler olmuş.

Sineklerin Tanrısı, atom bombaların kol gezdiği bir savaş sırasında bir grup çocuğun ıssız adaya düştükten sonra yaşadıkları olayları anlatıyor. Bugüne kadar modern bir şekilde büyütülmüş çocukların kendini bir anda uygarlıktan çok uzak bir yerde bulması, içlerindeki karanlığı ortaya çıkaracak ve insanların aslında gerçekte nasıl varlıklar olduğunu tüm dünyaya gösterecektir. Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı - Albert Camus

Fiyat: 19 TL

Yabancı, Fransız yazar ve filozof Albert Camus’un en çok ses getiren eserlerinden birisi. 1942 yılında yayınlanmış olan bu eser, edebiyatta son derece önemli bir yere sahiptir ve genellikle edebiyat öğrencilerine okutulan ilk kitaplar arasında yer alır.

Yabancı, Mersault adlı bir kişinin Cezayir’de yanlışlıkla Arap kökenli bir insanı öldürerek mahkemeye çıkmasını ve hem adaletle hem de kendisiyle hesaplaşmalarını anlatıyor. Mersault, kaçınılmaz cezası olan idama adım adım yaklaşırken kendisine, olanlara ve tüm dünyaya karşı yabancılaşmaya ve bambaşka biri olmaya başlıyor. Kitabı Amazon’dan satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

Fiyat: 14,67 TL

Bilim kurgu kitaplarının usta ismi Ray Bradbury, 1953 yılında yazmış olduğu Fahrenheit 451 adlı kitabıyla asla unutulmayacak bir eserin yazarı haline geldi. Fahrenheit 451, bugün distopik dünya denilince akla ilk gelen bilim kurgu kitaplarının arasında yer alıyor.

Fahrenheit 451, sadece teknolojinin ve televizyonların insanlara hüküm sürdüğü bir dünyada itfaiyeci olarak çalışan Guy Montag’ın çevresinde gelişen olayları anlatıyor. İnsanlar, sanki yukarıdan emir almış gibi rutinlerini hiç bozmadan hayatlarına devam ediyor ve onların aydınlanmasını sağlayacak kitaplar bir bir yakılıyor. Kitaba Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Martin Eden - Jack London

Fiyat: 27,80 TL

Jack London, yazmış olduğu kitaplarında genellikle kendi hayatından izler taşıyan karakterler yaratan son derece başarılı bir yazar. London’ın 1909 yılında yazmış olduğu Martin Eden, Dünya Klasikleri arasına girmeyi başarmış ve günümüzde hala son derece ilgi gören bir kitap haline gelmiş.

Martin Eden, yazarın biraz kendi hayatını, biraz da gençlik dönemlerinde olmak istediği ideal kişiyi anlatıyor. Eden, tipik Amerikan rüyasına sahip olmakla birlikte maruz kaldığı sınıf farklılıklarıyla refaha ulaşmaya çabalayan bir gencin hikayesini konu alıyor. Kitaba Amazon üzerinden bir göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Bir Ömür Nasıl Yaşanır - İlber Ortaylı

Fiyat: 14,99 TL

Profesör Doktor İlber Ortaylı’nın yazmış olduğu bu kitap, küçük büyük demeden herkesin okuyup ders alabileceği bir eser. Ortaylı, Bir Ömür Nasıl Yaşanır adlı kitabında bir kere geldiğimiz bu hayattan en yüksek verimi almanın yollarını anlatıyor.

Kitap, İlber Ortaylı’nın insanlara verdiği tavsiyelerle dolu ve insanların kendini nasıl geliştirebileceğine, hayattan nasıl tat alabileceğine ve nasıl doğru kararlar alabileceğine dair ışık tutuyor. Amazon’da gayet uygun fiyata bulabileceğiniz bu kitabı bir an önce okumanızı tavsiye ediyoruz. Kitaba Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Outliers (Çizginin Dışındakiler): Bazı İnsanlar Neden Daha Başarılı Olur? - Malcolm Gladwell

Fiyat: 22,16 TL

New York’lu gazeteci ve yazar Malcolm Gladwell, yazmış olduğu Outliers adlı kitabıyla başarıya giden yolda hangi adımların atıldığını anlatıyor ve konu ne olursa olsun yeni bir işe atılacak herkesi cesaretlendiriyor.

Outliers, zengin, dahi ya da çok popüler kişilerin başarılarının sadece bireysellikten gelmediğini, başarılı olmak için bir araya getirilmesi gereken bileşenlerin olduğunu söylüyor. Yani Gladwell, bir insana nasıl başarılı olabileceğini anlatıyor ve kitabında yer vermiş olduğu başarılı kişilerin hikayelerle kendi tezlerini destekliyor. Kitabı Amazon’dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 23,18 TL

Amerikalı bir yazar ve nörobilimci olan David Eagleman, yazmış olduğu bu kitapta beynimizin aslında nasıl çalıştığını ve zihnimizin aslında sandığımızdan çok daha farklı olduğunu açıklıyor.

Vermiş olduğu örneklerle tezlerini güçlendiren Eagleman, her ne kadar kontrolün biz de olduğunu düşünsek de, aslında vücudumuzun içerisinde bizi yöneten bir zihne sahip olduğumuzu anlatıyor. Kitabı Amazon üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Fiyat: 14,99 TL

Alman yazar Michael Ende, bugüne kadar birçok fantastik çocuk kitabına imza atmış. Momo, her ne kadar bir çocuk kitabı olarak değerlendirilse de aslında hikayenin sahip olduğu kurgu ve anlamlar yetişkinlere de hitap edecek türden.

Kitap, bir mağaranın önünde bulunmuş kimsesiz bir çocuk olan Momo’yu anlatıyor. Momo, yanına yaklaşan herkese bir şekilde ilham kaynağı olmayı başarabiliyor ve bu yüzden de çok seviliyor. Bir gün Momo’nun sahiplenildiği köye bilinmeyen kişiler tarafından baskın düzenlenince, Momo köy için tek umut kaynağı oluyor. Kitabı Amazon’dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Osman - Ayfer Tunç

Fiyat: 26,85 TL

Kapak Kızı ve Yeşil Gece Perisi adlı kitaplarıyla son derece başarılı işlere imza atan Ayfer Tunç, bu sefer farklı bir hikayeyle karşımıza çıkıyor ve bu kitabında da okurların beğenisini tekrar kazanıyor.

Osman, zaman geçtikçe elindeki tüm servetini yavaş yavaş kaybeden ve hem ruhsal hem de finansal olarak çökmek üzere olan birisidir. Pahalı arabalardan restoranlara kadar son derece lüks bir hayat süren Osman, bir anda kendisini beş parasız olarak bulur ve ait olduğuna inandığı üst sınıftan gittikçe kopmaya, böylelikle de kendisini kaybetmeye başlar. Kitaba Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.