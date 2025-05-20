iOS 18.4 ile iPhone'lara gelen varsayılan çeviri uygulamasını değiştirme özelliğine ilk destek veren firma Google oldu. Artık kullanıcılar, Google Çeviri'yi iPhone'larda varsayılan yapabilecek.

Dil konusunda sıkıntı çekenlerin imdadına yetişen çeviri uygulamaları, günümüzde çok gelişmiş hâle gelmeleriyle dil bariyerini yavaş yavaş ortadan kaldırıyordu. Bu yüzden de bu uygulamaları telefonlarımızdan sıkça kullanıyoruz. Tabii ki bu alanda herkesin aklına gelen ilk uygulama Google Çeviri’dir. Şimdi yaşanan bir gelişme, Google Çeviri’yi içeriyor iPhone kullananları yakından ilgilendiriyor.

iOS 18.4 güncellemesiyle Apple, iPhone’lara varsayılan çeviri uygulamasını değiştirme imkânı getirmişti. Şimdi ise Google’dan bu konuda bir hamle geldi. Şirket, bu özelliğe destek sunan ilk hizmet oldu. Artık Google Çeviri’yi iPhone’unuzdan varsayılan çeviri uygulaması yapabilirsiniz.

Google Çeviri iPhone’larda nasıl varsayılan çeviri uygulaması yapılır?

Adım #1: iPhone’unuzdaki Google Çeviri uygulamasının güncel olduğundan emin olun.

iPhone’unuzdaki Google Çeviri uygulamasının güncel olduğundan emin olun. Adım #2: iPhone’unuzdan “Ayarlar”ı açın.

iPhone’unuzdan “Ayarlar”ı açın. Adım #3: “Uygulamalar” bölümünden “Saptanmış Uygulamalar”ı seçin.

“Uygulamalar” bölümünden “Saptanmış Uygulamalar”ı seçin. Adım #4: “Çeviri” kısmından “Google Çeviri”yi seçin.

Yukarıda gördüğünüz adımları uyguladıktan sonra iPhone’unuzda Google Çeviri’yi varsayılan çeviri uygulaması olarak kullanabileceksiniz. Eğer bu seçeneği göremiyorsanız Google Çeviri uygulamasının güncel olduğundan emin olmanız gerekiyor. App Store üzerinden güncelleme kontrolü yapabilirsiniz. Orada dün çıkan son versiyon karşınıza çıkacaktır. Normalde Apple’ın kendi çeviri hizmeti kullanılıyordu. Ancak artık bu değişti.