Kasım ayının en heyecanla beklenen kampanyalarından Amazon ''Gülümseten Kasım Fırsatları'' başladı.

Kasım ayı büyük indirimlerle dolu, eksiklerimizi kapatmak için aylarca beklediğimiz ay. Amazon.com.tr'de her sene bu ayı en iyi değerlendiren ve müşterilerine en iyi indirimleri sunan platformlardan biri.

Bu sene de öyle olacak gibi görünüyor, çünkü heyecanla beklenen ''Gülümseten Kasım Fırsatları'' yüz binlerce üründe dikkat çeken indirimlerle başladı. Üstelik özel fırsatlar ve indirimler 30 Kasım'a kadar devam edecek.

Gülümseten Kasım Fırsatları boyunca indirime girecek ürünlerden bazıları:

İndirimlere ve özel fırsatlara ek ödeme avantajları da Gülümseten Kasım fırsatlarında:

Amazon'da Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyası boyunca yüz binlerce ürünü özel indirim ve fırsatlarla satın almanın yanında ayrıca elinizi rahatlatacak taksit fırsatları da olacak.

Tüm müşteriler, Amazon.com.tr tarafından satılan ve yasal taksit kısıtlaması olmayan ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya, peşin fiyatına ise 6 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabilecek.

Yine tüm bu avantajlara ek olarak ücretsiz ve hızlı kargo, Prime üyelerine özel fırsatlar gibi seçeneklerden yararlanmak isterseniz ve henüz Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak aylık 39 TL karşılığında Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.

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