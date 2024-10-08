Amazon'un gece yarısı başlayan Prime Alışveriş Festivali'nde göze çarpan ve eminiz ki kaçırmak istemeyeceğiniz bir fırsat var. Kampanya kapsamında indirimli markalar, vade farksız 12 aya varan taksit imkânı sunuyor.

Amazon'un 8 - 14 Ekim tarihleri arasında sürecek olan Prime Alışveriş Festivali kapsamında çeşitli indirimli markalar bulunuyor. Bu indirimli markalar, ürünlerinde vade farksız 12 aya varan taksit imkânı sunuyor. Tabii bu kampanya, Amazon Prime üyesi iseniz geçerli olacak. Eğer Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak Prime fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

Vade farksız 12 aya varan taksit imkânı sunan indirimli ürünlere beraber bakalım. Dilerseniz Prime Alışveriş Festivali kapsamındaki indirimli ürünlere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

"Bu içerik 08.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Prime Alışveriş Festivali'nde 12 aya varan vade farksız indirimli ürünler:

Yaz bitmiş olabilir ama seyahat etmek için yaza gerek yok! United Colors of Benetton valizleri, rengârenk seçenekleri ve farklı ölçülerle gelen boyutları ile vade farksız bir şekilde 12 aya varan taksitlerle almanız mümkün.

United Colors of Benetton valizlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

"Ben sadece bununla yetinmem, diğer kampanyalara da bakmak isterim." diyorsanız Prime Alışveriş Festivali'ndeki tüüüm kampanyalara göz atmak için buraya tıklamanız yeterli!

Nespresso Kahve Makineleri

Kendi mutfağının baristası olmak isteyenler için harika bir kampanya mevcut. Hazır havalar da serinlemişken dışarıda kahve içmek yerine kendi ellerinizle kahvce hazırlamak isterseniz, Nespresso kahve makinesi almanın tam zamanı diyebiliriz.

Nespresso kahve makinelerine ulaşmak için buraya tık tık!

Patlamış mısırları ve atıştırmalıkları hazırlayın. Çünkü Epson projeksiyon cihazları ile evinizi sinema salonuna çevirmeniz size sadece bir tıklama uzaklığında. Vade farksız taksitlerle evinizde kendi sinema salonunuzu kolaylıkla kurabilirsiniz.

Epson projeksiyon cihazlarına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Yüksek basınçlı temizleyiciden buharlı temizleme makinesine, toz torbasız elektrikli süpürgeden zemin temizleme makinesine kadar ihtiyacınız olan her yapı market ürününü Karcher sunuyor. Üstelik vade farksız taksitler ile satın alabilirsiniz.

Karcher yapı market ürünlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Akıllı saatler arasında en çok tercih edilen markalardan biri olan Huawei, Prime Alışveriş Festivali kapsamında pek çok ürününde hatırı sayılır indirimler uyguladı. Yalnızca saati kontrol etmek için değil, aynı zamanda adımlarınızı, kalp atış hızınızı, kanınızdaki oksijen oranını ve sağladığı pek çok özellikleri efektif bir şekilde kullanabilirsiniz.

Huawei akıllı saatlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Şık ve kullanışlı Pierre Cardin valizler de Amazon'un Prime Alışveriş Festivali kapsamında şu an indirimde. Vade farksız taksit seçenekleri ile seyahat için Pierre Cardin valizlerden kullanabilirsiniz.

Pierre Cardin valizlere ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Amazon, evinizi kendi sinema salonunuza çevirmek için bir seçenek sana sunuyor: BenQ projeksiyon cihazları. Kolay kurulumları ve uzun ömürlü olmaları ile öne çıkan BenQ projeksiyon cihazları, Amazon Prime müşterilerine özel indirimli olarak şu an satışta.

BenQ projeksiyon cihazlarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon, projeksiyon cihazları konusunda biraz bonkör davranıp çeşitli markaların birbirinden kullanışlı ürünlerini kampanya dahilinde bizlere sunuyor. Xgimi projeksiyon cihazları ile evinizde bir sinema salonu kurmanız oldukça basit olacak.

Xgimi projeksiyon cihazlarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali'nde Sennheiser'dan Bang & Olufsen'a kadar pek çok kulaklık ve hoparlörde indirim fırsatı, bir tık uzağınızda. Artık izlediğiniz ve dinlediğiniz ne varsa, hepsi bu ürünler ile boyut atlayacak diyebiliriz.

Bircom kulaklık ve hoparlörlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yale'in akıllı güvenlik sistemleri ile önce kendinizi, sonra değerli eşyalarınızı, evinizi ve aracınızı bile koruyabilirsiniz. Yale ile temel güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyabilmeniz mümkün.

Yale güvenlik sistemleri ürünlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hem kulak içi hem de kulak üstü seçenekleri sunan Bose ile dinlediğiniz müzikler boyut atlayacak. Kulaklıklarda gürültü engelleme özelliği gibi daha pek çok kullanışlı özelliğin olduğunu da belirtelim.

Bose kulaklıklara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Klavye, bateri pedleri ve atanabilir düğmeleri ile Inmusic müzik aletleri sayesinde kendi müziğinizi kendiniz üretebilirsiniz. Belki de geleceğin DJ'lerinden biri olabilirsiniz ileride.

Inmusic müzik aletlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple MacBook Dizüstü Bilgisayarlar

Apple2ın MacBook serisi de Prime Alışveriş Festivali kapsamında indirimli ürünlerden biri. Şık, zarif ve taşınabilir dizüstü bilgisayar arayanların ilk tercihi olmaya aday. Aynı zamanda Apple'ın yeni nesil "M" işlemcisi ile donatıldı.

Apple MacBook dizüstü bilgisayarlara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips kişisel bakım ürünleri en sevilen ve tercih edilen ürünler arasında. Kişisel bakımını ihmal etmeyen biriyseniz, Philips markalı ürünleri vade farksız taksitlerle satın alabilirsiniz.

Philips kişisel bakım ürünlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Apple ekosisteminin tamamlayıcı ürünlerinden biri olan Watch serisini kullandıktan sonra bir daha uzun bir süre vazgeçemiyorsunuz. Telefonunuz ya da MacBook bilgisayarınız yanınızda olmadığında pek çok işinizi Watch serisi akıllı saatler ile halledebiliyorsunuz. Vade farksız taksit imkânı ile ekosisteminizi genişletebilirsiniz.

Apple Watch akıllı saatlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

"Ben sadece bununla yetinmem, diğer kampanyalara da bakmak isterim." diyorsanız Prime Alışveriş Festivali'ndeki tüüüm kampanyalara göz atmak için buraya tıklamanız yeterli!

Einhell yapı market ürünleri ile evinizin ihtiyacı olan tamir, tadilat ve daha pek çok şeyi halledebilirsiniz. Çim biçme makinesinden tutun da sessiz hava kompresörüne kadar aradığınız pek çok ürün, Einhelll yapı market ürünleri arasında.

Einhell yapı market ürünlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Gelişmiş işlemci, şık ve zarif ekranla beraber gelen klavye, taşınabilir bir kasa ve uzun pil ömrü ile bir dizüstü bilgisayardan beklediğiniz pek çok özellik, Huawei dizüstü bilgisayarlarda bir araya gelmiş durumda. Vade farksız taksit imkânı ile Huawei dizüstü bilgisayarları Prime Alışveriş Festivali kapsamında satın alabilirsiniz.

Huawei dizüstü bilgisayarlara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips, ev elektroniğinde kullanıcıların tercih ettiği markalar arasında yerini alıyor. Amazon'un Prime Alışveriş Festivali'nde de yerini almış durumda. Vade farksız taksit seçenekleri ile Philips ürünlerinden ihtiyacınız olanı satın alabilirsiniz.

Philips kahve makinesi ve süpürgelere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Huawei kulaklıklar, ergonomik yapısı ve uzun pil ömrü ile kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda. Prime Alışveriş Festivali kapsamında kulaklıkları vade farksız taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.

Huawei kulaklıklara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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