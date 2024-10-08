Amazon'un Prime üyelerine özel başlattığı Prime Alışveriş Festivali, an itibariye başlamış durumda. Sevilen pek çok markada indirimler ve kampanyalar, Prime Alışveriş Festivali'nde sizleri bekliyor.
8 - 14 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan alışveriş festivalinde elektronikten kişisel bakım ürünlerine, oyuncu ekipmanlarından kablosuz kulaklıklara kadar pek çok üründe Amazon Prime üyeleri için kaçırılmayacak fırsatlar başladı. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz.
"Bu içerik 08.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde göz atmak isteyeceğiniz bazı ürünler:
Prime üyelerine özel sunulacak olan çeşitli ürünlerde hatırı sayılır indirimler olacak. Bu indirimli ürünlerden bazısını sizler için seçtik. Siz yine de Prime alışveriş fırsatlarına ve indirimli ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.
- HP Victus 16,1 inç Gaming Dizüstü Bilgisayar
- Philips XU3110/02 Aqua Islak ve Kuru 3000 Serisi Temizlik Robotu
- Lenovo LOQ 15IRH8 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı
- Apple 13.6 inç M3 İşlemcili MacBook Air
- Apple AirPods Pro 2
- xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu
- Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası
- Huawei Band 8
- Kingston XS2000 Taşınabilir SSD 1 TB
- Acer Nitro 5 AN515-58-7687 Gaming Laptop
- Bosch Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
- Stanley Klasik Vakumlu Termos 2.3 L
- Yale - Linus L2 Akıllı Kilit
- DJI Mini 2 SE Fly More Combo Katlanabilir Drone
- Logitech MX Vertical 57° Dikey Açılı Kablosuz Mouse
- Apple Watch Series 9 GPS 45 mm
- Logitech MX Anywhere 3S Kablosuz Mouse
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