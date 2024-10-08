Amazon'un en çok beklenen kampanlarından biri olan Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı. 8 - 14 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan alışveriş festivalinde onlarca kategoride indirimler ve özel fırsatlar sizlerle olacak.

Amazon'un Prime üyelerine özel başlattığı Prime Alışveriş Festivali, an itibariye başlamış durumda. Sevilen pek çok markada indirimler ve kampanyalar, Prime Alışveriş Festivali'nde sizleri bekliyor.

8 - 14 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan alışveriş festivalinde elektronikten kişisel bakım ürünlerine, oyuncu ekipmanlarından kablosuz kulaklıklara kadar pek çok üründe Amazon Prime üyeleri için kaçırılmayacak fırsatlar başladı. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

"Bu içerik 08.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nde göz atmak isteyeceğiniz bazı ürünler:

Prime üyelerine özel sunulacak olan çeşitli ürünlerde hatırı sayılır indirimler olacak. Bu indirimli ürünlerden bazısını sizler için seçtik. Siz yine de Prime alışveriş fırsatlarına ve indirimli ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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