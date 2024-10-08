Prime Alışveriş Festivali'ne Özel Günün Öne Çıkan Flaş Fırsatları

İndirimli fiyatları ile karşımıza çıkan, Prime Alışveriş Festivali'ne özel fırsatlardan bazılarını sizler için listeledik.

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali'ne özel birçok üründe indirim fırsatı devam ederken, gözümüze çarpan ürünlerden bazılarını bu içerikte bir araya getirdik. Siz de indirimde olan bu ürünlere göz gezdirmek için içeriğimize bakabilir, ihtiyacınız olanları ise sepete ekleyebilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali kapsamındaki tüm indirimlere göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

''Bu içerik 8.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Ürünler;

Sıcak içecekleri 40 saate kadar, soğuk içecekleri ise 35 saate kadar istediğiniz sıcaklıkta koruyabilen Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos; güvenle çantanızda taşıyabileceğiniz sızdırmaz kapağı ile oldukça tercih ediliyor. %8 oranında bir indirime sahip olan bu ürün, 1.759 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Yumuşak hafıza köpüklü kulak yastıkları ile konforlu bir kullanım sunan Logitech G335 Oyuncu Kulaklığı, %12 oranında bir indirime sahip. Kullanıcılar tarafından fiyat performas ürünü olarak değerlendirilen bu ürünün fiyatı ise 1.929 TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Özellikle yüksek güç ihtiyacı olan cihazlar için etkili bir çözüm sunan Ugreen Nexode Şarj Cihazı, ısınmayı azaltarak güvenli bir kullanım sağlar. Aynı anda 4 cihazı şarj edebilmenize imkan sağlayan bu ürün, %10 oranında indirimi ile karşımıza çıkıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Simülasyon oyunları ve uçuş simülatörleri için tasarlanmış bir kontrol cihazı olan Logitech G Extreme 3D Pro Joystick, Prime Alışveriş Festivali kapsamında 1.249 TL fiyat ile satışa sunuluyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

IP54 ile IPX2 sertifikaları sayesinde her türlü sıvı temasına karşı dayanıklı olarak üretilen JBL Wave Flex, TalkThru ve AmbientAware teknolojileri ile karşımıza çıkıyor. %13 oranında bir indirime sahip olan bu ürün, toplamda 32 saatlik pil ömrü sunarak uzun süreli dinleme imkanı sağlıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

15,6 inç Full HD ekran, 144 Hz yenileme hızı ve GeForce RTX 4050 6 GB GDDR6 ekran kartı ile karşımıza çıkan Acer Nitro V 15 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı; özellikle oyun severler için tercih edilebilir bir seçenek. 30.599 TL fiyatıyla listemizde yer alan bu ürün, NitroSense uygulaması sayesinde fan hızlarını ve aydınlatmayı kontrol edebilmenize de imkan tanıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

64 GB depolama kapasitesi ve dayanıklı tasarımı ile kullanıcılar için pratik bir veri taşıma çözümü sunan bir ürün olan SanDisk Flash Bellek, %42 indirimi ile 149 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kioxia Exceria 960GB SSD; depolama alanı ihtiyaçlarınızı karşılamakla kalmayıp, sisteminizin genel performansını da artırmak için iyi bir seçenek olabilir. Sahip olduğu %12 indirimi sayesinde 1.839 TL'ye satılıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

%23 oranında bir indirime sahip olan Samsonite Notebook Sırt Çantası, ergonomik omuz askıları ve sırt pedleri sayesinde uzun süreli kullanımda konfor sağlıyor. Ayrıca, belgelerinizi ve aksesuarlarınızı dilediğiniz gibi koyabileceğiniz birçok bölümü de bulunuyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Geniş bir oyun kütüphanesine erişim olanağı sunarak kullanıcıların yeni oyunlar keşfetmesine yardımcı olan Microsoft Xbox Series S, 15.198 TL fiyat ile satışta bulunuyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Sizin için diğer önerilerimiz;