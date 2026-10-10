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Amazon’da Prime Alışveriş Festivali'nde Sona Yaklaşıyoruz! İşte Günün En İyi İndirimleri

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Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali'nde Sona Yaklaşıyoruz! İşte Günün En İyi İndirimleri
Sümeyye Karagöz Sümeyye Karagöz /

Prime Alışveriş Festivali kapsamında elektronik aletlerden yapı markete yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.

Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali'nde Sona Yaklaşıyoruz! İşte Günün En İyi İndirimleri
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Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Prime alışveriş festivali kapsamında öne çıkan bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz indirimli ürünler ise şöyle:

Asus Vivobook 16 X1607QA-MB174W Dizüstü Bilgisayar

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Listemizin ilk sırasında %32 indirimle 31.300,00 TL'ye düşmüş olan Asus bilgisayar bulunuyor. 16" ekranıyla birçok kullanıcının tercihi olan bu model, 256 GB SSD'ye sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Soundcore R50i NC Kulak İçi Kulaklık

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Soundcore R50i NC, fiyat performans ürünü arayanlar için güzel bir alternatif. Şarj kutusu ve telefon standı bir arada olan bu kulaklık, Akıllı Gürültü Engelleme özelliğine sahip. Cihaz, şarj kutusuyla birlikte toplam 45 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şimdi %13 indirimle 1.749,00 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Samsung Galaxy A56 5G Cep Telefonu

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Prime'a özel fırsat olarak karşımıza çıkan Samsung Galaxy A56, 29 saat pil ömrüyle dikkat çekiyor. 6,7 inç FHD+ Super AMOLED ekrana sahip model, detaylı fotoğraflar da çekebiliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

TCL Akıllı TV

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75 inçlik 4K ekranı, QD-Mini LED teknolojisi ve canlı renkleriyle film ve dizileri daha keyifli hâle getiren TCL TV, 144 Hz yenileme hızı ile ön plana çıkıyor. Son 365 günün en düşük fiyatına ve %11 indirim oranına sahip bu televizyon da listemizde yerini alıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

De'Longhi Dedica Manuel Espresso Makinesi

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Sadece 15 cm genişliğindeki kompakt gövdesi sayesinde mutfakta fazla yer kaplamayan De'Longhi kahve makinesi, 15 bar basınç sistemiyle espresso hazırlıyor. Ayrıca ayarlanabilir süt köpürtme aparatı sayesinde cappuccino ve latte gibi sütlü kahveler yapmak da mümkün. Ürün şimdi %17 indirim fırsatıyla 8.999,00 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Attack Shark R1 Superlight Kablosuz Oyuncu Faresi

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Attack Shark R1, 59 gram ağırlığındaki hafif tasarımı sayesinde uzun oyunlarda bile elinizi fazla yormuyor.

18.000 DPI'a kadar hassasiyet sunan sensörü, 65 saat pil ömrü ve üç farklı bağlantı moduyla oyun deneyiminizi kendi tercihlerinize göre ayarlamanıza imkân tanıyor. Mouse, Prime fırsatları kapsamında %10 indirime sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

AOC 24.5" Q25G4SR Gaming Monitör

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24.5 inç ekrana sahip AOC Monitör, 300 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi ile oyun deneyimizi ikiye katlıyor. Monitörü satın almak isterseniz şimdi 13.499,00 TL’ye satışta.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

JBL Go5 Bluetooth Hoparlör

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JBL Go 5, küçük boyutuyla müziğinizi her yere yanınızda götürmenizi sağlayan bir hoparlör. IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan bu model, 10 saate kadar çalma süresine sahip. Böylece telefonunuza Bluetooth üzerinden bağlayıp sevdiğiniz şarkıları kolayca dinleyebilirsiniz. Ürün şimdi %10 indirimle 2.383,99 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless Mekanik Oyun Klavyesi

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Razer BlackWidow V3, masasında fazla yer kaplayan klavyelerden sıkılan oyuncular için güzel bir alternatif. Klavye, sarı mekanik switch’leri sayesinde hem hızlı hem de sessiz bir kullanım sunuyor. RGB aydınlatması da cabası! Ürünü satın almak isterseniz şimdi %10 indirimle 3.822,62 TL'ye düştü.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HyperX Pulsefire Mouse Pad

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Listemizin son ürünü ise HyperX mouse pad oluyor. HyperX Pulsefire Mouse Pad, oyun sırasında mouse’unu rahatça hareket ettirmek isteyenler için geniş bir alan sunuyor. 450 x 400 mm ölçülerindeki bu mouse pad, kaymaz tabanı sayesinde oyun sırasında yerinden oynamıyor. %13 indirimde olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

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