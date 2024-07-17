Hepsiburada’da bugün Premium İndirimleri başladı. Kaçırmak istemeyeceğiniz bu indirimde, yüzlerce ürün uygun fiyatlarıyla yüzünüzü güldürmeyi bekliyor.

16- 22 Temmuz tarihleri arasında faydalanabileceğiniz Hepsiburada Büyük Premium İndirimleri başladı. Biz de sizlerin bu indirimlerden faydalanabilmeniz için günün öne çıkan indirimli ürünlerini araştırdık.

İçeriğimize göz atarak ürünler hakkında bilgi edinebilir ve bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Eğer hala Hepsiburada Premium üyesi değilseniz buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Sıcak yaz günleri hala bitmemişken evinizin havasını değiştirecek ve serinlemenize yardımcı olacak Vestel Klima listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

“Zamanım temizlik yapmaya yetmiyor.” diyorsanız bakmanız gereken bir robot süpürge. 4'ü 1 arada temizlik sağlayan Tefal süpürgenin yan fırçaları köşeleri ve ulaşılması zor alanları kaplıyor, Turbo Fırçası saç, tüy ve tüyleri çekiyor, BLDC motoru güvenilir emiş sağlıyor ve Smart Aqua Power System ise yüzeyleri derinlemesine temizliyor.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bluetooth 5.2 teknolojisi ile hızlı ve kararlı bir bağlantı sağlayan JBL Wave Beam, 8 saate kadar kullanım süresi sunarken şarj kutusu ile toplamda 24 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Ayrıca kulaklık, pasif gürültü engelleme özelliği ile dikkat dağıtıcı sesleri minimuma indiriyor.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Listemizde tabii ki de uygun fiyatlı bir oyun bilgisayarı da bulunuyor. Asus TUF Gaming A15, AMD Ryzen 5 7535HS işlemcisi, 8GB DDR5 RAM ve 512GB SSD depolama alanı ve FreeDos işletim sistemiyle öne çıkıyor.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Watch7, gelişmiş sağlık ve fitness takip özellikleri sunuyor. Cihaz; kalp atış hızı izleme, uyku analizi, stres yönetimi ve SpO2 ölçümü gibi birçok sağlık parametresini takip edebilir. Ayrıca, suya dayanıklılığı sayesinde yüzme gibi aktiviteler sırasında da kullanılabilir. Kendisi bu indirimler sırasında kaçırılmaması gereken ürünlerden.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ultra yüksek hızlı SSD ve 4K özellikli ekranlar için 120 Hz çıkış desteğiyle, oyunlarda 120 fps'ye kadar akıcı oyun deneyimi sunan Sony Playstation 5 Slim 1TB SSD Oyun Konsolu da indirime girenler arasında. Ayrıca PlayStation konsolunun yapabileceklerini baştan tanımlayan özel CPU, GPU ve Entegre Giriş/Çıkış özellikli SSD'nin gücünden faydalanabilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Listemizde bulunan ve indirime giren telefonlardan ilki Samsung Galaxy A54. 6 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip olan Samsung Galaxy A54, 8 çekirdekli işlemcisi ve 6.4 inç geniş ekranı bulunuyor. Bu sayede videolarınızı geniş ekranda izleyebilir, oyunlarınızı yüksek renk çözünürlüğüne sahip bir şekilde oynayabilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

PlayStation Portal Remote Player evinizin Wi-Fi bağlantısı üzerinden PS5'inizdeki oyunlara erişim sağlayarak bir TV'ye ihtiyaç duymadan oyun oynayabilmenizi sağlıyor. Portal sayesinde parlak ve göz alıcı ekranda en sevdiğiniz oyunların her detayının tadını çıkarabilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yüksek hız gerektiren oyunlar ve profesyonel içerikler için ihtiyacınız olan 240Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresiyle Excalibur 31,5" monitör performans tutkunları için tasarlanmış. 31.5" ekran boyutu ve 1500R yarıçap kavisli yapının birleşmesi ile ekrandaki görüntüleri derinlemesine alır. Bu sayede odaklı ve açı kaybı olmadan keyifle saatlerce oynayabilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Listemizin ikinci telefonu ve son indirimli ürünü iPhone 14. 6.1inç ekran boyutuna ve 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU’ya sahip A15 bionic işlemciye sahip iPhone 14, ihtiyacınıza göre farklı depolama seçimleri yapmanıza olanak tanıyor.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: