16- 22 Temmuz tarihleri arasında faydalanabileceğiniz Hepsiburada Büyük Premium İndirimleri başladı. Biz de sizlerin bu indirimlerden faydalanabilmeniz için günün öne çıkan indirimli ürünlerini araştırdık.
İçeriğimize göz atarak ürünler hakkında bilgi edinebilir ve bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Eğer hala Hepsiburada Premium üyesi değilseniz buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İndirimli ürünler:
- Vestel Flora Doğa 122 12000 BTU Wifi Inverter Duvar Tipi Klima
- Tefal RG8577WH Explorer Serıes 75 S Max Beyaz
- JBL Wave Beam, Kablosuz Kulakiçi Kulaklık
- Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN004 AMD Ryzen 5 7535HS 8GB 512GB SSD RTX2050 Freedos 15.6" FHD Oyun Bilgisayarı
- Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat
- Sony Playstation 5 Slim 1TB SSD Oyun Konsolu
- Samsung Galaxy A54 256 GB 8 GB Ram
- Sony Playstation Portal
- Excalibur 31.5’’ Curved Oyuncu Monitörü
- iPhone 14
Vestel Flora Doğa 122 12000 BTU Wifi Inverter Duvar Tipi Klima
Sıcak yaz günleri hala bitmemişken evinizin havasını değiştirecek ve serinlemenize yardımcı olacak Vestel Klima listemizin ilk sırasında yerini alıyor.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Tefal RG8577WH Explorer Serıes 75 S Max Beyaz
“Zamanım temizlik yapmaya yetmiyor.” diyorsanız bakmanız gereken bir robot süpürge. 4'ü 1 arada temizlik sağlayan Tefal süpürgenin yan fırçaları köşeleri ve ulaşılması zor alanları kaplıyor, Turbo Fırçası saç, tüy ve tüyleri çekiyor, BLDC motoru güvenilir emiş sağlıyor ve Smart Aqua Power System ise yüzeyleri derinlemesine temizliyor.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
JBL Wave Beam, Kablosuz Kulakiçi Kulaklık
Bluetooth 5.2 teknolojisi ile hızlı ve kararlı bir bağlantı sağlayan JBL Wave Beam, 8 saate kadar kullanım süresi sunarken şarj kutusu ile toplamda 24 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Ayrıca kulaklık, pasif gürültü engelleme özelliği ile dikkat dağıtıcı sesleri minimuma indiriyor.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN004 AMD Ryzen 5 7535HS 8GB 512GB SSD RTX2050 Freedos 15.6" FHD Oyun Bilgisayarı
Listemizde tabii ki de uygun fiyatlı bir oyun bilgisayarı da bulunuyor. Asus TUF Gaming A15, AMD Ryzen 5 7535HS işlemcisi, 8GB DDR5 RAM ve 512GB SSD depolama alanı ve FreeDos işletim sistemiyle öne çıkıyor.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy Watch7 Akıllı Saat
Samsung Galaxy Watch7, gelişmiş sağlık ve fitness takip özellikleri sunuyor. Cihaz; kalp atış hızı izleme, uyku analizi, stres yönetimi ve SpO2 ölçümü gibi birçok sağlık parametresini takip edebilir. Ayrıca, suya dayanıklılığı sayesinde yüzme gibi aktiviteler sırasında da kullanılabilir. Kendisi bu indirimler sırasında kaçırılmaması gereken ürünlerden.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Sony Playstation 5 Slim 1TB SSD Oyun Konsolu
Ultra yüksek hızlı SSD ve 4K özellikli ekranlar için 120 Hz çıkış desteğiyle, oyunlarda 120 fps'ye kadar akıcı oyun deneyimi sunan Sony Playstation 5 Slim 1TB SSD Oyun Konsolu da indirime girenler arasında. Ayrıca PlayStation konsolunun yapabileceklerini baştan tanımlayan özel CPU, GPU ve Entegre Giriş/Çıkış özellikli SSD'nin gücünden faydalanabilirsiniz.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy A54 256 GB 8 GB Ram
Listemizde bulunan ve indirime giren telefonlardan ilki Samsung Galaxy A54. 6 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip olan Samsung Galaxy A54, 8 çekirdekli işlemcisi ve 6.4 inç geniş ekranı bulunuyor. Bu sayede videolarınızı geniş ekranda izleyebilir, oyunlarınızı yüksek renk çözünürlüğüne sahip bir şekilde oynayabilirsiniz.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Sony Playstation Portal
PlayStation Portal Remote Player evinizin Wi-Fi bağlantısı üzerinden PS5'inizdeki oyunlara erişim sağlayarak bir TV'ye ihtiyaç duymadan oyun oynayabilmenizi sağlıyor. Portal sayesinde parlak ve göz alıcı ekranda en sevdiğiniz oyunların her detayının tadını çıkarabilirsiniz.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Excalibur 31.5’’ Curved Oyuncu Monitörü
Yüksek hız gerektiren oyunlar ve profesyonel içerikler için ihtiyacınız olan 240Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresiyle Excalibur 31,5" monitör performans tutkunları için tasarlanmış. 31.5" ekran boyutu ve 1500R yarıçap kavisli yapının birleşmesi ile ekrandaki görüntüleri derinlemesine alır. Bu sayede odaklı ve açı kaybı olmadan keyifle saatlerce oynayabilirsiniz.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
iPhone 14
Listemizin ikinci telefonu ve son indirimli ürünü iPhone 14. 6.1inç ekran boyutuna ve 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU’ya sahip A15 bionic işlemciye sahip iPhone 14, ihtiyacınıza göre farklı depolama seçimleri yapmanıza olanak tanıyor.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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