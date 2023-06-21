Amazon, yılın merakla beklenen etkinliklerinden Prime Day indirim günlerinin tarihini açıkladı. İndirimler, ülkemizde yurt dışından daha uzun sürecek.

E-ticaret platformu Amazon’un her yıl beklenen indirim günleri Prime Day için tarih belli oldu. Sadece Amazon Prime abonelerinin faydalanabileceği indirimler yurt dışında iki gün sürecekken ülkemizde koca bir haftayı kapsayacak.

Amazon Prime Day, yurt dışında 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde, Türkiye’de ise 11-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Amazon Prime aboneleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Prime Day öncesi alışveriş listelerini hazırlamaya başlayabilirler.

Amazon Prime Day nedir?

Amazon Prime Day, e-ticaret devinin tüm dünya çapında uzun yıllardır bir gelenek haline getirdiği indirim festivalidir. Ancak Amazon Prime aboneliğinin hizmete sunulmasıyla birlikte indirimler, Prime abonelerine özel hale geldi.

Prime Day indirimlerinde bazı ürünler sadece kaçırılmayacak derecede indirime girmekle kalmıyor, tarihindeki en düşük seviyeleri dahi görebiliyor. İndirimler birkaç saatliğine, bir günlüğüne veya birkaç günlüğüne geçerli olabiliyor.

Amazon, geçtiğimiz yıl ekim ayının iki gününü de kapsayan sadece Türkiye'ye özel ayrı bir Prime Day daha düzenlemişti. Bu yıl bu indirimlerin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Prime Day'de sunulacak tüm indirimlerden faydalanmanın yanı sıra ücretsiz kargo, Prime Gaming ve Amazon Prime video gibi yan hizmetlerden faydalanmak için bu bağlantıya tıklayarak Amazon Prime abonesi olabilirsiniz.

Amazon Prime üyesi değilseniz, kampanyalardan faydalanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

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