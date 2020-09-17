Amazon Prime ile İndirimli Alabileceğiniz Teknolojik Ürünler

Eylül 2020 itibari ile Türkiye'de hizmete başlayan Amazon Prime, binlerce kategoride yine binlerce ürünü abonelere özel fiyatlarla sunuyor. Teknolojik ürüler ise Amazon Prime'da en çok ilgi gören kategorilerin başında geliyor.
Bu içerikteki ürünlere uygun fiyatlı sahip olmak için Amazon Prime üyesi olmanız gerekiyor. Amazon Prime içerisinde dizi film platformu Prime Video, oyun platformu Prime Gaming ve hızlı kargo servisi de bulunuyor. Tüm bu hizmetlerin bedeli ise ayda 8 TL. Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.
- NOT: Bu listedeki indirimler, 17 Eylül 2020 gün bitimine kadar geçerlidir ve ürünler, indirim oranlarına göre sıralanmıştır.
%4 indirim: Samsung Galaxy M21 64 GB
- Normal fiyatı: 2.547 TL
- İndirimli fiyatı: 2.449 TL
Samsung'un giriş ve orta segment arasında konumlandırdığı M21, giderek yükselen akıllı telefon fiyatlarından nasibini aldı. Ancak Amazon'daki normal fiyatı bile diğer sitelerden daha uygunken, %4 de olsa küçük bir indirim yapılınca cihaz 98 TL daha ucuza geliyor. Ürünü incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirisiniz.
%10 indirim: Seagate Barracuda 256 GB dahili SSD
- Normal fiyatı: 552 TL
- İndirimli fiyatı: 495 TL
Seagate'in dahili ve oldukça stabil çalışan bu SSD'si Amazon'da şu an normal fiyatından 57 TL daha uygun. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
%11 indirim: JBL C100 kulakiçi kulaklık
- Normal fiyatı: 68 TL
- İndirimli fiyatı: 61 TL
Uygun fiyatlı kulaklık arayanlar için de JBL'in kulak içi kulaklıkları oldukça ideal. Kablosu üzerinde çağrı ve medya kontrolü sağlayan butonları ile birlikte klasik bir kulaklık deneyimi sunuyor. Kulaklığa buradan ulaşabilirsiniz.
%13 indirim: Adata 128 GB MicroSD hafıza kartı
- Normal fiyatı: 140 TL
- İndirimli fiyatı: 122 TL
Her ne kadar ciddi bir indirim olmasa da eğer hafıza kartına ihtiyacınız varsa bu fırsatı da kaçırmanızı istemedik. Saniyede 100 MB yazma hızına sahip bu hafıza kartına normalden 18 TL daha uygun fiyata ulaşmak için buraya göz atabilirsiniz.
%14 indirim: Asus Nvidia GeForce Dual RTX 2080S 8GB, 256 Bit GDDR6 ekran kartı
- Normal fiyatı: 6.991 TL
- İndirimli fiyatı: 6.030 TL
Yükselen kur farkı ve ek vergilerin miktarındaki artış donanım fiyatlarını olduka yukarı çekti. Sıradaki ürün Nvidia GeForce RTX 2080S ise şu anda piyasadan yaklaşık 1000 TL, normal Amazon fiyatından da 960 TL daha ucuza satılıyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
%15 indirim: TP-Link Deco E4 Wi-Fi sistemi
- Normal fiyatı: 1.067 TL
- İndirimli fiyatı: 891 TL
Eğer çok katlı veya nispeten büyük bir alanda yaşıyorsanız (Sadece ev olarak düşünmeyin, bahçeli bir alan da olabilir), internet bağlantısını her yerde aynı kalitede alamazsınız. TP-Link'ın normalden 157 TL daha ucuza satılan bu ürünü bağlantı sorunlarını kalıcı olarak çözüyor. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
%16 indirim: Sony WH-XB900N kulak üstü bluetooth kulaklık
- Normal fiyatı: 1.297 TL
- İndirimli fiyatı: 1000 TL
Geçen yılki kulaklık fiyatlarını mumla aradığımız şu günlerde, iyi bir kulaklığa nispeten avantajlı fiyatlarla ulaşmak çok zor. Sony'nin taşıması kolay ve ses kalitesi açısından üst segmnette olan bu kulaklığı ise şu an normalden 195 TL daha uygun. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
%21 indirim: Logitech G305 kablosuz oyun faresi
- Normal fiyatı: 488 TL
- İndirimli fiyatı: 369 TL
Logitech'in son derece şı tasarıma sahip bu kablosuz oyun faresi, şu anda normalden neredeyse 100 TL daha uygun fiyatla Amazon'da. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
%29 indirim: Bose QuietComfort 35 II kablosuz kulaklık
- Normal fiyatı: 3.705 TL
- İndirimli fiyatı: 2.896 TL
Bose kulaklıklarındaki indirim bugün de devam ediyor. ulaklık için gerçekten sağlam bir bütçe ayırdıysanız ve yıllarca kullanacağınız bir ürün arıyorsanız, Bose’un bu kulaklığı şu anda normal fiyatından 808 TL daha uygun. İlgililer buraya tıkayarak ürüne göz atabilirler.
%30 indirim: 5 metre 4'lü Makel Eko Grup priz
- Normal fiyatı: 29 TL
- İndirimli fiyatı: 20,50 TL
Eğer evinizde ekstra prize ihtiyaç duyuyorsanız, küçük bir fırsatı da listemize eklemek istedik. Her ne kadar üzerinde anahtar bulunmasada 5 metreye kadar olan mesafeler için uygun bir priz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
%62 indirim: HP kablolu optik fare
- Normal fiyatı: 59 TL
- İndirimli fiyatı: 22,90 TL
HP'nin uzun ömürlü kablolu optik faresi şu anda neredeyse 3'te 1'i fiyatına Amazon'da satışta. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Amazon Prime'a özel indirimleri listelediğimiz içeriğin sonuna geldik. Sizin için internetteki en gerçekçi indirimleri ve kampanyaları takip etmeye devam edeceğiz. Takipte kalın :)