Amazon Prime ile İndirimli Alabileceğiniz Teknolojik Ürünler

Amazon’da piyasa fiyatının altında satılan ürünlerden haberdar olmanızı sağlayan Amazon Prime hizmeti, Türkiye’de hizmete başladı. Biz de bu vesileyle Amazon’da bugün uygun fiyattan satışa sunulan ürünleri listeledik.

Eylül 2020 itibari ile Türkiye'de hizmete başlayan Amazon Prime, binlerce kategoride yine binlerce ürünü abonelere özel fiyatlarla sunuyor. Teknolojik ürüler ise Amazon Prime'da en çok ilgi gören kategorilerin başında geliyor.

Bu içerikteki ürünlere uygun fiyatlı sahip olmak için Amazon Prime üyesi olmanız gerekiyor. Amazon Prime içerisinde dizi film platformu Prime Video, oyun platformu Prime Gaming ve hızlı kargo servisi de bulunuyor. Tüm bu hizmetlerin bedeli ise ayda 8 TL. Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

NOT: Bu listedeki indirimler, 17 Eylül 2020 gün bitimine kadar geçerlidir ve ürünler, indirim oranlarına göre sıralanmıştır.

Normal fiyatı: 2.547 TL

2.547 TL İndirimli fiyatı: 2.449 TL

Samsung'un giriş ve orta segment arasında konumlandırdığı M21, giderek yükselen akıllı telefon fiyatlarından nasibini aldı. Ancak Amazon'daki normal fiyatı bile diğer sitelerden daha uygunken, %4 de olsa küçük bir indirim yapılınca cihaz 98 TL daha ucuza geliyor. Ürünü incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirisiniz.

Normal fiyatı: 552 TL

552 TL İndirimli fiyatı: 495 TL

Seagate'in dahili ve oldukça stabil çalışan bu SSD'si Amazon'da şu an normal fiyatından 57 TL daha uygun. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Normal fiyatı: 68 TL

68 TL İndirimli fiyatı: 61 TL

Uygun fiyatlı kulaklık arayanlar için de JBL'in kulak içi kulaklıkları oldukça ideal. Kablosu üzerinde çağrı ve medya kontrolü sağlayan butonları ile birlikte klasik bir kulaklık deneyimi sunuyor. Kulaklığa buradan ulaşabilirsiniz.

Normal fiyatı: 140 TL

140 TL İndirimli fiyatı: 122 TL

Her ne kadar ciddi bir indirim olmasa da eğer hafıza kartına ihtiyacınız varsa bu fırsatı da kaçırmanızı istemedik. Saniyede 100 MB yazma hızına sahip bu hafıza kartına normalden 18 TL daha uygun fiyata ulaşmak için buraya göz atabilirsiniz.

Normal fiyatı: 6.991 TL

6.991 TL İndirimli fiyatı: 6.030 TL

Yükselen kur farkı ve ek vergilerin miktarındaki artış donanım fiyatlarını olduka yukarı çekti. Sıradaki ürün Nvidia GeForce RTX 2080S ise şu anda piyasadan yaklaşık 1000 TL, normal Amazon fiyatından da 960 TL daha ucuza satılıyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Normal fiyatı: 1.067 TL

1.067 TL İndirimli fiyatı: 891 TL

Eğer çok katlı veya nispeten büyük bir alanda yaşıyorsanız (Sadece ev olarak düşünmeyin, bahçeli bir alan da olabilir), internet bağlantısını her yerde aynı kalitede alamazsınız. TP-Link'ın normalden 157 TL daha ucuza satılan bu ürünü bağlantı sorunlarını kalıcı olarak çözüyor. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Normal fiyatı: 1.297 TL

1.297 TL İndirimli fiyatı: 1000 TL

Geçen yılki kulaklık fiyatlarını mumla aradığımız şu günlerde, iyi bir kulaklığa nispeten avantajlı fiyatlarla ulaşmak çok zor. Sony'nin taşıması kolay ve ses kalitesi açısından üst segmnette olan bu kulaklığı ise şu an normalden 195 TL daha uygun. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Normal fiyatı: 488 TL

488 TL İndirimli fiyatı: 369 TL

Logitech'in son derece şı tasarıma sahip bu kablosuz oyun faresi, şu anda normalden neredeyse 100 TL daha uygun fiyatla Amazon'da. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Normal fiyatı: 3.705 TL

3.705 TL İndirimli fiyatı: 2.896 TL

Bose kulaklıklarındaki indirim bugün de devam ediyor. ulaklık için gerçekten sağlam bir bütçe ayırdıysanız ve yıllarca kullanacağınız bir ürün arıyorsanız, Bose’un bu kulaklığı şu anda normal fiyatından 808 TL daha uygun. İlgililer buraya tıkayarak ürüne göz atabilirler.

Normal fiyatı: 29 TL

29 TL İndirimli fiyatı: 20,50 TL

Eğer evinizde ekstra prize ihtiyaç duyuyorsanız, küçük bir fırsatı da listemize eklemek istedik. Her ne kadar üzerinde anahtar bulunmasada 5 metreye kadar olan mesafeler için uygun bir priz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Normal fiyatı: 5 9 TL

9 TL İndirimli fiyatı: 22,90 TL

HP'nin uzun ömürlü kablolu optik faresi şu anda neredeyse 3'te 1'i fiyatına Amazon'da satışta. Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime'a özel indirimleri listelediğimiz içeriğin sonuna geldik. Sizin için internetteki en gerçekçi indirimleri ve kampanyaları takip etmeye devam edeceğiz. Takipte kalın :)