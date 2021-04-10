Dünyada ve ülkemizde alışveriş denince akla gelen ilk isimlerden olan Amazon, ülkemizdeki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Gebze’de yeni bir operasyon merkezi kuruyor. Yeni merkezin dağıtım hızında artış sağlaması amaçlanıyor.

3 sene önce Türkiye pazarına giriş yapan alışveriş devi Amazon, ülkemizde çok kısa sürede benimsendi. COVID-19 pandemisi nedeniyle büyük oranda hareketlenen e-ticaret sektörü, birçok şirket gibi Amazon’a da katkı sağladı. Türkiye’deki faaliyetini gittikçe artıran şirket, bu yönde önemli bir adım daha attı.

Geçen yıl kullanıcılara hızlı ve ücretsiz teslimat sağlayan ‘Prime’ı Türkiye’ye getiren Amazon, ülkemizde bir depo daha açıyor. Gebze’de yaptıracağı operasyon merkezi için Ceva Lojistik’le anlaşan şirket, merkezin açılmasıyla Türkiye’deki etkinliğini genişletmeyi amaçlıyor.

Yüzlerce kişilik istihdam yaratılacak

Amazon’un Gebze şubesi için anlaştığı Ceva Lojistik; stok yönetimi, ürünlerin depolanması ve dağıtımdan sorumlu olacak. Açılan yeni merkez için binin üzerinde çalışan görev alacak. 160 ülkede 87 bin çalışanı bulunan Ceva Lojistik, Amazon Türkiye’nin işleyişinde etkin bir rol oynayacak.

Amazon’un Türkiye’deki faaliyetleri gittikçe hızlanıyor

Amazon ülkemize geldikten 1 sene sonra satıcılar için özel kargo sistemini de getirmişti. Bu sayede ülkemizdeki Amazon satıcıları, sattıkları ürünleri toptan Amazon’a vererek depolama ve dağıtım zahmetinden kurtulmuş oldu. Şirketin bunu gerçekleştirmek için halihazırda 2 adet deposu bulunuyor. Hızlı teslimat sağlamak için İstanbul’un Avrupa yakasında da depolar açılması bekleniyor.

Yakın zamanda gıda servisine de başlandı

Amazon’un yakın zamanda Türkiye’de sağlayacağı gelişmeler, açılacak yeni merkezle sınırlı değil. Amazon Türkiye bu haftanın başında gıda ve içecek kategorisi açarak sanal market sektörüne de giriş yapmıştı. Son zamanlarda pandemi nedeniyle çokça başvurduğumuz benzer platformlar, şu 1 senede tüm ihtiyaçlarımıza koşar oldu ve büyük başarılar yakaladı. Bu nedenle benzer platformlar art arda açılmaya başladı. Amazon Türkiye’nin gıda teslimat servisine gelecek gelişmeleri ve ne kadar başarılı olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.