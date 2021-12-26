Amazon'da Satın Alabileceğiniz Türk Edebiyatına Ait Kitaplar

Bugünkü kitap listemizde Türk Edebiyatı'nda yer edinmiş birbirinden şahane eserlere yer verdik. Aralarında hem klasik hem de güncel kitapların bulunduğu bu listede herkese hitap edecek türden kitaplar seçmeye çalıştık. Bir solukta bitirebileceğiniz bu kitapları kolaylıkla Amazon'dan satın alabilirsiniz.

Kitap okumanın son derece faydalı kaçınılmaz bir gerçek. Kitap okumak, yediden yetmişe yaş fark etmeksizin herkesin alışkanlık haline getirmesi gereken bir aktivite. Türk Edebiyatının da ne kadar başarılı ve şahane eserleri içerisinde bulundurduğunu söylememize gerek bile yok.

Eğer siz de okumalara doyamayan bir kitap kurduysanız, sürekli ne okusam diye düşünebilirsiniz. Biz de sizler için kategori gözetmeksizin tamamı Türk Edebiyatından oluşan bir kitap listesi hazırladık. Kitapların hepsini Amazon üzerinden kolayca satın alabilir, hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Türk Edebiyatına ait şahane kitaplar

Kırlangıç Çığlığı - Ahmet Ümit

Fiyat: 36,16 TL

Yazmış olduğu polisiye romanlarla son derece ilgi gören başarılı yazar Ahmet Ümit, Kırlangıç Çığlığında özlemiş olduğumuz Nevzat Başkomiseri okurlarıyla tekrar buluşturuyor. Kırlangıç Çığlığı, 2018 yılında yazıldı ve Ahmet Ümit’in önceki romanlarında gördüğümüz tarihi olaylar yerine daha güncel bir konuyu ele alıyor.

Kırlangıç Çığlığı, Nevzat Başkomiserin çocuk tecavüzcülerini öldüren bir katilin peşine düşme serüvenini anlatıyor. Nevzat, bir yandan tecavüzcü maktüller arasında bağlantıyı kurmaya çalışırken, bir yandan da Suriye’den gelen bazı göçmenlerin yaşamış olduğu trajik olayları bir bir öğreniyor. Kitabı Amazon aracılığıyla satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

On Dakika Otuz Sekiz Saniye - Elif Şafak

Fiyat: 31,17 TL

On Dakika Otuz Sekiz Saniye, başarılı yazar Elif Şafak’ın merakla beklenen kitaplarından birisiydi ve kitap 2019 yılında yayınlandığı günden beri büyük ilgi görüyor. Kitap, Elif Şafak’tan alışkın olduğumuz hikayelerin aksine, son derece ilginç ve bir o kadar da dramatik bir konuyu ele alıyor.

Beynin, kalp durduktan sonra on dakika otuz sekiz saniye daha çalıştığına inanılıyor ve Elif Şafak, kitabında insanların öldükten sonra aklından geçenleri okuycuya anlatıyor. Korkudan hüzne, mutluluktan acıya birçok duyguyu aynı anda hissedeceğiniz bu kitabı Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk

Fiyat: 43,99 TL

Orhan Pamuk, kitabına “Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum” diye başlıyor ve biz de okuyucular olarak kitabın kahramanı Kemal’le o anda empati kurmaya başlıyoruz. 2009 Yılının En İyi Kitapları arasına girmeyi başarmış bu eser, Orhan Pamuk’un en dokunaklı romanlarından birisi ve mutlaka herkesin okuması gereken bir kitap.

Masumiyet Müzesi, Füsun’a deli gibi aşık olan Kemal’in aşkından yanıp tutuştuğu günleri kaleme alıyor bir nevi. Kemal, Füsun’a o kadar bağlı ve aşık ki, Füsun’un içtiği sigaraların izmaritlerini bile birer anı olarak saklıyor. Aşkından ölüp biten Kemal’in bir anda karşılaştığı trajedi ise okurları gözyaşına boğuyor. Masumiyet Müzesi’ni Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

Fiyat: 7,50 TL

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Sabahattin Ali, yazmış olduğu bu kitapla edebiyatta unutulmayacak bir esere imza atmış oldu. Kürk Mantolu Madonna, yazarın en ilgi gören ve başarılı kitaplarından birisi ve kitap birçok dile çevrilerek dünyanın farklı yerlerinden okuyucularla da buluştu.

Kürk Mantolu Madonna, hayatı hep başkalarının, özellikle ailesinin isteğine göre yaşayan ve iş için Almanya’ya göç eden Raif Bey’i konu alıyor. Raif Bey, sıkıcı olduğunu düşündüğü günlerden birinde Maria Puder ile tanışır ve Maria Raif’i sıradan hayatından çekip çıkarmayı ve aklını başından almayı başarır. Kitabı Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları - Buket Uzuner

Fiyat: 31,33 TL

Başarılı bir yazar olan Buket Uzuner, Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları adlı hikayesini Su, Hava ve Toprak olmak üzere üç kitaptan oluşan bir seride anlatıyor. Yazar, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Atiye adlı Netflix dizisine telif hakları sebebiyle intihal davası açmıştı.

Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları, gazeteci Defne’nin gizemli bir şekilde kayboluşunun ardından yaşanılan konuları ele alıyor. İçerisinde biraz şaman kültürü, biraz da zihin oyunları içeren bu kitap, okuyucu Türk mitolojisinde bahsedilen “alt dünya” adlı bir yerle tanıştırıyor. Serinin ilk kitabı Su'yu Amazon aracılığıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kardeşimin Hikayesi - Zülfü Livaneli

Fiyat: 24,30 TL

Kardeşimin Hikayesi, usta yazar Zülfü Livaneli’nin Serenad’dan sonra en ses getiren eserlerinden birisi oldu. İlk bakışta aşk romanı gibi görünen bu kitap, okuyucu ters köşe yaparak gerilim ve gizem dolu bir hikayeye sürüklüyor.

Kardeşimin Hikayesi, şehir hayatından sıkılıp bir kasabaya yerleşen ve burada insanlara asla dokunmayan, evindeki her odaya farklı isim veren garip bir adamın hikayesini anlatıyor. Bir gün bir gazeteci kız, yaşanan bir cinayetin ardından konuşmak için bu adamı ziyaret ediyor ve adamın geçmişe dair gizem dolu hikayelerini bir bir dinlemeye başlıyor. Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Nefesi Tutku Olan Kadın Afife Jale - Osman Balcıgil

Fiyat: 45,39 TL

Yazmış olduğu biyografik romanlarla son derece başarılı bir yazar olarak kabul edilen Osman Balcıgil, bu sefer ilk kadın tiyatrocu Afife Jale’nin zorluk, mücadele ve başarıyla dolu hayatını anlatıyor.

Çocukluğundan beri tiyatro oyuncusu olma hayali kuran Afife Jale, hayalini gerçekleştirmek için büyük mücadeleler verdi; sonuçta o dönemde bir kadının tiyatroya çıkacak olması hiç alışılageldik bir durum değildi. Her ne kadar istediği başarıyı elde edip adını tüm dünyaya duyursa da, baş ağrısı için çözüm olarak gördüğü morfin, Afife Jale’nin kaçınılmaz sonunu hazırladı. Kitabı Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Gözyaşı Konağı - Şebnem İşigüzel

Fiyat: 23,71 TL

Şebnem İşigüzel’in 2016 yılında yayınladığı bu kitap, okurların yaptığı yorumlara göre bir solukta biten ve son derece sürükleyici ve merak uyandırıcı bir konuya sahip. Tam adıyla Gözyaşı Konağı Ada, 1876, 2017 yılında Duygu Asena Roman Ödülü’nü almaya layık görülmüş.

Gözyaşı Konağı, gayrimeşru bir birliktelikten hamile kalan gencecik bir kızın kahyasıyla birlikte Büyükada’ya, bir nevi sürgüne gönderilmesini anlatıyor. Dönemin hem siyasi hem de toplumsal sorunlarını ele alan bu kitap, neden hep kadınların suçlu olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini sorgulyor. Kitabı Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Beş Sevim Apartmanı - Mine Söğüt

Fiyat: 24,89 TL

Başarılı bir gazeteci ve yazar olan Mine Söğüt, 2003 yılında yazmış olduğu Beş Sevim Apartmanı ile büyük ilgi toplamayı başardı. Kitap, tam da psikolojik roman severlerin beğeneceği türden ve gerçekten de insanı ters köşe yapan bir sona sahip.

Tam adıyla Beş Sevim Apartmanı Rüya Tabirli Cinperi Yalanları, cin ve perilere karşı olan korkusunu yok etmek için 5 akıl hastasını aynı apartmana toplayan Doktor Samimi’yi anlatıyor. Doktor Samimi, inancı yok ederse korkularını da yok edeceğine inanıyor ancak zaman geçtikçe korkularından asla kurtulamayacak biri haline geliyor. Kitabı Amazon aracılığıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.