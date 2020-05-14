Jason Momoa’lı DC spin-off’u Aquaman’in devam filmi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Aktarılan bilgilere göre, yıllar sonra yayınlanan bir ses kaydı ile eski eşi Johnny Depp'e iftira attığı ortaya çıkan Amber Heard, Aquaman 2’nin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

İlk kez 2016 yılında Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi ile karşımıza çıkan Jason Momoa’lı Aquaman/Arthur Curry karakterinin ilk spin-off’u olan Aquaman, 2018 yılında izleyicilerle buluşmuş ve vizyondaki macerası boyunca küresel çapta 1,1 milyar dolardan fazla gişe hasılatı toplamıştı.

Beklentiyi misliyle aşan bu performansı ile DC Sinematik Evreni’nin ticari açıdan en başarılı filmi olmayı başaran Aquaman, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde 2022 yılında geri dönecek. Aquaman 2’nin yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi James Wan oturacak. Senaryoda ise yine David Leslie Johnson - McGoldrick’in imzası olacak.

Jason Momoa’lı Aquaman spin-off'u, dünya çapında 1,1 milyar dolardan fazla gişe hasılatı elde etmişti

EpicStream adlı internet sitesinin aktardığı bilgilere göre, ilk filmde Mera karakterini canlandıran Amber Heard, devam filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Söz konusu iddia, henüz Warner Bros. tarafından doğrulanmasa da, Amerikalı aktristi son dönemde çevreleyen sorunları göz önüne aldığımızda bu ihtimalin hiç de uzak olmadığını söyleyebiliriz.

Bilenler olacaktır; Heard, eski eşi Johnny Depp’e, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla 50 milyon dolarlık bir dava açmıştı, ancak tam üç yıl sonra yayınlanan bir ses kaydı, evlilik sürecinde fiziksel ve psikolojik olarak şiddet gören tarafın aslında Heard değil Depp olduğunu ortaya çıkarmıştı. Böylece, çok zor günlerden geçen ve alkol bağımlılığı için rehabilitasyona giren Depp, yıllar sonra aklanmış oldu.

İlk filmde Mera karakterini canlandıran Amber Heard, özel hayatında yaşadığı sorunlardan dolayı devam filminde olmayabilir

Tabii, Heard’ün içine düştüğü bir yasal savaştan paçasını sıyırmasının o kadar da kolay olmadığını söylemeden geçmeyelim. Zira Amerikalı aktris, eğer davayı manipüle ettiği için mahkeme tarafından suçlu bulunursa, 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Heard’ün Aquaman 2’nin oyuncu kadrosundan çıkarılıp çıkarılmadığı kesin değil, ancak Warner Bros. yıldız ismin suçlu bulunma ihtimalini gözeterek bağlarını koparmak istemiş olabilir. Bu arada, Heard’ün Aquaman 2’den çıkarılması yönünde başlatılan Change.org kampanyası da 400.000 imzayı geçmiş durumda. Warner Bros., Aquaman ve Amber Heard cephesinde neler yaşanacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Filme gelince, geçtiğimiz mart ayında Aquaman 2 hakkında konuşan senarist McGoldrick, "Belirgin bir çizgi roman hikayesini ele alarak onu uyarlamayacağız. Ama eğer peşinde olduğumuz şeyi bilmek istiyorsanız, Black Manta'yı içeren herhangi bir Silver Age hikayesini seçebiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Aquaman’in devam halkası, 2022 yılı içerisinde izleyicilerle buluşacak.