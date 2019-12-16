Uzun bir aradan sonra beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanan bilim kurgu ve aksiyon klasiği Matrix hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Matrix 4’ün oyuncu kadrosunda olacağı açıklanan Yahya Abdul-Mateen II’nin Morpheus’un gençliğini canlandıracağı iddia edildi.

Bilim kurgu sinemasında çağ kapatıp çağ açan filmlerden biri olan Matrix, geride bıraktığı üç filmi ile popüler kültürün en önemli parçalarından biri konumunda. Son Matrix filminden bu yana yaklaşık 17 sene geçti; ancak ağzımızda bıraktığı tat hiçbir zaman eskimedi.

İkonik serinin arkasındaki stüdyo Warner Bros., Matrix 4’ün geleceğini geçtiğimiz ağustos ayında resmen duyurmuştu. Merakla beklenen vizyon tarihini ise geçen hafta içinde açıklayan şirket, yeni Matrix filminin 21 Mayıs 2021 tarihinde izleyicilerle buluşacağını söylemişti.

Matrix 4’ün hikayesi hakkında pek fazla bir şey bilmiyoruz; ancak daha önceki söylentiler, filmin orijinal üçlemenin öncesini anlatacağı yönündeydi. Bugün öğrendiğimiz bir bilgi, söz konusu söylentilerin doğru olabileceğine işaret ediyor.

Matrix 4'te Morpheus'un gençliğini göreceğiz

DC’nin gişe rekortmeni spin-off’u Aquaman’de canlandırdığı Black Manta karakteri ile yıldızı parlayan Amerikalı aktör Yahya Abdul-Mateen II’nin Morpheus’un gençliğine hayat vereceği iddia edildi. Matrix evreninin kült karakterinden biri olan Morpheus, orijinal üçlemede Laurence Fishburne tarafından canlandırılmıştı.

Eğer söz konusu iddia doğruysa, gerçekten de Matrix 4 bir prequel yani ana hikayede anlatılan olayların öncesini veya başlangıcını konu eden bir film olabilir. Tabii, Morpheus’un gençliğinin filmde flashback olarak yer alabileceği ihtimalini de dışlamayalım.

İkonik serinin yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss, serinin dördüncü halkasında sırasıyla Neo ve Trinity rollerine geri dönecekler. Bu iki isme Abdul-Mateen II ile birlikte Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff’un eşlik edeceğini biliyoruz. Senaristliğini ve yönetmenliğini serinin yaratıcılarından Lana Wachowski’nin yapacağı Matrix 4, herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girecek.