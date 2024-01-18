Bebek güvenlik kameraları, ebeveynler için huzur ve güvenlik sağlayan önemli cihazlar. Bu kameralar sayesinde ebeveynler, bebeklerinin her zaman güvende olduğundan emin olabilir ve hatta uzaktan izleyerek bebeklerinin her anına şahit olurlar. Özellikle bebeklerin gece uykusunda ebeveynleri rahat ettiren bebek kameraları, çalışan anne ve babalar için de kurtarıcı elektronik ürünler.

Gelişen teknoloji ile birlikte, bebek güvenlik kameraları da birçok yeni özellikle donatılmış durumda. Gece görüşünden ses aktarımına kadar ebeveynlerin her anlamda rahat edeceği bebek güvenlik kameraları arasından kolayca seçim yapabilirsiniz.

Bebek güvenlik kameralarını, sadece bebekleriniz değil evdeki evcil hayvanlarınız için de kullanabileceğini unutmayın. O zaman, her an gözünüz kulağınız olacak güvenlik kamerası önerilerimize başlayalım.

360° dönerek her yeri kontrol etmenize olanak sağlayan Xiaomi Smart Kamera C300

Xiaomi, yeni nesil teknolojik ürünleri ile hayatımızı doldurmaya devam ediyor. Birçok ebeveynin tercihleri arasına giren Xiaomi Smart Kamera C300, 2K akıllı kamera modeli ile öne çıkıyor. 3MP kamera ve 6P lens ile yüksek kalitede görüntü elde edebileceğiniz bu cihazı, telefonunuza bağlayarak istediğiniz her an bebeğinizi izleyebilirsiniz.

Çift yönlü sesli görüşme desteği, kesintisiz gece görüşü, güçlü mikrofon ve hoparlör özelliği ile de içiniz rahat edecek. Dilerseniz dolap altına veya tavana da monte ederek kameranızın görüş açısını değiştirebilirsiniz.

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Dilerseniz Xiaomi Mi Smart Camera PTZ içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Yatay ve dikey olarak kullanabileceğiniz Tapo C211 Ev Güvenliği Kamerası

Kullananların memnun kaldığı güvenlik kamerası markalarından biri olan Tapo, sunduğu C211 modeli ile birçok evin yeni nesil kamerası. 360° yatay ve 114° dikey aralıklı görüş alanı sunan cihaz sayesinde odanın tamamını görebilirsiniz.

Bebeğinizin uyurken hareket etmesini gözden kaçırmak istemiyorsanız da Tapo C211, sizin için ideal bir seçenek olabilir. Hareket veya kişi algılandığında ya da bebek ağlamasında bildirim gönderen cihaz, sadece gündüz değil gece de net görüntü sunuyor.

Hareketi takip etmesi, sizin kamerayı hareket ettirmenize fırsat bırakmıyor. Evden uzakta olsanız bile çift yönlü ses sistemi ile de her an kamera önündekilerle iletişimde olabilirsiniz.

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Fiyat performans ürünü arayanlar için Weewell WMV815 Dijital Bebek Kamerası

Bazı bebek güvenlik kameraları telefonlara veya harici görüntü sistemlerine bağlanması sebebiyle ebeveynleri biraz zorlayabilir. Çünkü ya telefonunuzu bebeğinizi izlediğiniz sürece çok aktif kullanamazsınız ya da bu iş için ayrı bir cihaz temin edersiniz. Weewell WMV815 Dijital Bebek Kamerası, tüm bu dertleri 2.4'' LCD ekranı ile ortadan kaldırıyor.

Açık alanda bile 300 metreye kadar kesintisiz görüntü ve ses aktarımı sağlayan kamera, bebeğinizi sakinleştirecek ninnilerinizi uzaktan söyleme avantajı da sunuyor. Dilerseniz cihazın kendisinde bulunan ninnileri de kullanarak bebeğinizin uykusuna huzurla devam etmesini destekleyebilirsiniz.

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Bütçe dostu Elfo Full HD Bebek Kamerası

Elfo, uygun fiyatlı bebek kamerası arayanların imdadına yetişiyor. 360° yatay, 110° dikey hareket kontrolü ile kör nokta kalmadan istediğiniz yeri görmenize imkân veren Elfo bebek güvenlik kamerasının görüntü kalitesi ile tüm detaylara hakim olabilirsiniz.

Modeminize bağlayarak iletişim sağlayabileceğiniz cihaza, isterseniz 128 GB micro SD kart da takabilir, bebeğinizi kayıt altına alabilirsiniz. Bu özellik, hemen hemen birçok bebek güvenlik kamerasında sunuluyor ve bu sayede özellikle bakıcı kontrolü sağlanabiliyor.

Gece görüşü, hareket algılama ve takip sistemi, iki yönlü ses özelliği ise Elfo güvenlik kamerasının öne çıkan diğer özellikleri arasında.

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Kameraların yanı sıra Motorola MBP21 Dect Dijital Bebek Telsizi ile de bebeğinizi rahatlıkla duyabilirsiniz.

Kamera kullanmak büyük kolaylık olsa da sadece telsizler de ebeveynlerin rahatlığına rahatlık katar. Özellikle gece uykunuzda bebeğinizin sesini duymamaktan endişe ediyorsanız Motora’lanın bu telsizi işinizi çözecektir.

Wi-Fi ağınızı meşgul etmeden bebeğiniz ile bağlantı kurabileceğiniz telsizin çekim ağı, 300 metre. Ayrıca cihaz, menzil dışına çıktığınızda da size haber veriyor. Yüksek hassasiyetli mikrofonu ise bebeğinizin en ufak sesini bile duymanıza olanak veriyor. Son olarak, telsizinizi ister elektrikle isterseniz de pille çalıştırabileceğinizi de belirtelim.

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Philips Avent Dect Bebek Telsizi'nin gece ışığı ile bebeğinizin rahatlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Birçok ürünü ile ebeveynlerin yardımcısı Philips Avent, bebek telsizi ile de sizi oldukça rahat ettiriyor. İletim gücünü otomatik minimize ederek enerji tasarrufu sağlayan Philips Avent Dect Bebek Telsizi, bebeğiniz ses çıkardığında ses seviye ışıkları ile de uyarı veriyor.

300 metreye varan menzili bulunup pille de çalışabilen telsizin öne çıkan özelliklerinden biri de kablosuz telefon, bebek monitörleri veya cep telefonu gibi iletim yapan cihazların olduğu ortamda parazitlenme yapmaması. Bebeğinizin hıçkırığını bile duyabileceğiniz bu telsiz sayesinde gecelerinizi daha rahat geçebilirsiniz.

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