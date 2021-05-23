AMD'nin Zen 4 mimarili işlemcilere ev sahipliği yapacak AM5 soketi hakkında bazı önemli detaylar bugün Twitter'da ExecutableFix tarafından paylaşıldı. Buna göre soket, DDR5 desteği sunacak ve LGA-1718 işlemci soketini taşıyacak.

AMD’nin gelecekteki yeni Ryzen işlemcilerine ve APU’larına güç verecek AMD AM5 soketi hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bu kez ExecutableFix tarafından sızdırılan detaylara göre soket, doğrudan Intel’in 600 serisi platformuyla rekabet edecek. Her iki platformun ortak özelliği, ikisinin de DDR5 bellek desteği sunacak olması.

Paylaşılan detaylara göre AMD AM5, son yıllarda AMD tarafında gördüğümüz en büyük platform güncellemelerinden birisi olacak. Şirketin bir önceki model soketi olan AM4, Zen, Zen+ Zen 2 ve Zen 3 olmak üzere dört farklı nesli yetiştirdi. Zen 4 ile birlikteyse AMD, artık yeni AM5 platformunu kullanacak.

AM5 soketinin detayları:

AMD’nin AM5 soketinde göreceğimiz değişikliklerden en büyüğü, PGA soketten LGA sokete geçiş olacak. Soket, LGA 1718 soketini taşıyacak ve bu soket, işlemciyle temas edecek 1718 pine ev sahipliği yapacak. Pin sayısı, Intel’in yeni nesil Alder Lake işlemcilerine güç verecek LGA 1700 soketinden 18 adet fazla olacak. Sokete 40 x 40 mm boyutundaki işlemciler yerleştirilebilecek.

Çift kanal DDR5 bellek desteği ve PCI-e 4.0’a da sahip olacağı söylenen AMD AM5 soketi, 600 serisi yonga setine de ev sahipliği yapacak. İddiaya göre X670 PCH, X570’in yerini alarak amiral gemisi unvanını taşıyacak. Platformun belki de tek eksi yanı, Intel’in Alder Lake platformunda gördüğümüz gibi PCIe 5.0’a bir geçiş olmaması olacak.

AMD’nin bu platfomla başlatacağı Zen 4 mimarili yeni işlemcileri hakkında bugüne kadar bildiklerimizse işlemcilerin, Zen 3 mimarililere göre %25 IPC artışı ve 5 GHz’e kadar hızlara ulaşabilmesi yönünde. Zen 3 mimarili Ryzen 5000 serisinin yerini alacak işlemciler, Raphael kod adıyla anılıyor.