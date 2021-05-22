Seagate, SSD'leri Kıskandıran Yeni HDD'si Exos 2X14'ü Tanıttı

Seagate'in yeni HDD'si Exos 2X14, dünyanın en hızlı HDD'si olabilir. Bilgilere göre HDD, saniyede 524 MB aktarım hızına sahip.

Depolama alanlarının önemi, hayatımız dijitale geçtikçe oldukça arttı. Özellikle işini dijital platformlarda yürüten insanlar için sunulan depolama alanının yanında donanımın sunduğu okuma ve yazma hızı da fazlasıyla önemli hale geldi.

Seagate depolama alanında adını sıkça duyduğumuz firmalardan. Geçtiğimiz günlerde tanıttığı çift mekanizmalı Exos 2X14'le birlikte firma, dünyanın en hızlı HDD’sini ortaya koymuş olabilir.

SSD'leri kıskandıracak HDD: Seagate Exos 2X14

Seagate ürettiği ilk çift mekanizmalı sabit disk hakkındaki detayları paylaştı. Bilgilere göre Exos 2X14, hava geçirmeyecek şekilde birbiri üzerine geçirilmiş iki 7 TB depolama alanına sahip HDD’den oluşuyor. 7200 devir değerine ve 256 MB’lık çok katmanlı alana sahip olan HDD, teoride 1200 MB/s hızlarına ulaşan bir de port’a sahip.

Alışık olduğumuz HDD’ler okuma ve yazma işini yapan sadece bir kontrol mekanizmasına sahipler. Exos 2X14 ise sahip olduğu çift mekanizma ile okuma ve yazma hızını ikiye katlamış oluyor. Bu da hem alışmış olduğumuz hızların yüzde 100 oranında üstüne çıkmasına, hem de SSD’lerin sunduğu deneyim kadar olmasa da oldukça hızlı bir deneyimi çok daha ucuza kullanıcıya sunmasına imkân sağlıyor

SSD varken HDD mi alınır?

Karşımıza çıkan bu tür yüksek hızlara sahip HDD’ler, elbette henüz bir SSD kadar hızlı değiller. Fakat unutmayalım ki aralarındaki muazzam fiyat farkı ve dolayısıyla daha ucuza daha fazla alan sunabiliyor olmaları sayesinde HDD’ler, veri merkezleri için muazzam bir tercih olmaya devam ediyor. Elbette böylesine yüksek devirler, depolama alanları ve okuma/yazma hızları, berberinde kayda değer bir güç tüketimi getiriyor. Normal modda 7,2 W güç tüketimine sahip olan Exos 2X14, yük altında 13,5 W değerlerini görebiliyor. Maliyeti azaltmak adına bu hızlardan vazgeçerek normalde aldığınız hızın yarısına inme seçeneğinizin de olduğunu ekleyelim

Sunucuya bağlandığında Exos 2X14, birbirinden bağımsız iki ayrı HDD olarak görünüyor. Bahsettiğimiz hızlarla birlikte şirket, SSD’lere kıyasla çok daha ucuz bir fiyata, depolama alanından da feragat etmeden kullanıcılara yüksesk hızlı HDD deneyimi sunmayı hedefliyor. Exos 2X14, firmanın önceki en hızlı modeli Exos 15E900'den daha hızlı. Dolayısıyla bu, Exos 2X14'ü Dünya'nın en hızlı HDD'si yapıyor.