AMD, geçtiğimiz yıllarda inanılmaz bir yükselişle Intel'i yakalayarak işlemci endüstrisinin neredeyse lideri konumuna geldi. Peki, bu başarıyı nasıl elde etti? İşte AMD'nin tarihindeki dönüm noktaları ve büyük adımları!

Bilgisayar, veri merkezi ve oyun konsollarında kullanılan işlemcilerin ardındaki isimlerden biri olan AMD, son yıllarda işlemci endüstrisinde büyük bir dönüşüm yaşadı.

Peki AMD, inanılmaz başarısını neye borçlu?

İlk olarak sektör piyasa değerlerini karşılaştırmamızda fayda var:

*Sarı renk AMD'yi, mavi renk Intel'i temsil ediyor.

2014 yılında CEO Lisa Su'nun gelmesiyle şirket, özellikle son yıllarda büyük bir sıçrama yaşadı. 5G baz istasyonlarında ve Mars Land Rover keşif aracında çiplerinin kullanılması, sektördeki değerini ciddi anlamda artırarak Intel'i geride bırakmasını sağladı.

Güncel verilere göre (2024 Ağustos) şirketin piyasa değeri 214 milyar 513 milyon 336 bin dolarken; Intel'in değeri 90 milyar 397 milyon 390 bin dolar. Peki AMD bu sıçramayı neye borçlu dersiniz? Aşağıdaki projeler, her şeyin sebebini açıklıyor.

Şimdi gelelim şirketin bunu nasıl başardığına: AMD, 1969 yılında Jerry Sanders ve yedi kurucu ortağı tarafından kuruldu.

İlk ürünlerini 1970 yılında piyasaya sürdü ve 1972 yılında halka açıldı. 1980'lerde Intel ile yollarını ayıran AMD, Intel'in çiplerini tersine mühendislik ile kendi ürünlerini üretmeye başladı ve PC pazarında rekabeti artırdı.

1995 yılında, AMD'nin x86 işlemcilerini tasarlama hakkı kazandığı dava sonucunda Intel ile uzun süren yasal mücadele sona erdi. Bu dönemde AMD'nin, ilk 1 gigahertz işlemciyi üretmesi ve 1 teraflop GPU'yu piyasaya sürmesi, şirketin sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

2014 yılında Lisa Su'nun CEO olarak göreve gelmesi, AMD için bir dönüm noktası oldu.

Su'nun liderliğinde AMD, yeni nesil çipler geliştirmeye ve veri merkezi, oyun konsolları, endüstriyel uygulamalar gibi alanlara yayılmaya başladı. Zen serisi işlemcilerle AMD büyük bir performans artışı sağladı ve bu sayede Intel ile olan farkı kapattı.

Zen işlemcileriyle AMD, veri merkezi pazarında önemli müşteriler kazandı: Amazon AWS, Google Cloud, Oracle, IBM ve Microsoft Azure. 2017'de piyasaya sürülen Zen işlemciler, AMD'nin teknolojik gelişimini hızlandırdı ve şirketin yeniden doğuşunu sağladı.

AMD, 2009 yılında üretim kolunu ayırarak GlobalFoundries'i kurdu ve çip üretiminden ziyade tasarıma odaklandı. Strateji değişikliği, AMD'nin daha verimli çalışmasını ve inovasyona odaklanmasını sağladı.

AMD, en ileri düzey çiplerini üretmek için Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ile iş birliği yapıyor. TSMC, dünyadaki en ileri düzey çiplerin %90'ını ve AMD'nin tüm ileri düzey çiplerini üretiyor. Böylece AMD maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli kullanıyor.

AMD, yalnızca bilgisayar ve oyun konsollarında değil aynı zamanda Tesla modelleri, 5G baz istasyonları, Mars Land Rover ve süper bilgisayarlar gibi birçok alanda da çiplerini kullanıyor.

2022 yılında AMD, Xilinx'i 49 milyar dolara satın alarak yeniden programlanabilir çipler (FPGA) alanında büyük bir adım attı. Bu adım, AMD'nin ürün yelpazesini genişletmesine ve farklı sektörlerdeki varlığını güçlendirmesine yardımcı oldu.

Günümüzde AMD, x86 çip mimarisinin yanı sıra ARM mimarisi ile de rekabet ediyor. Şirketin CEO'su Lisa Su, gelecekte hem x86 hem de ARM mimarilerinin önemli roller oynamaya devam edeceğini belirtiyor.

Analistlere göre, AMD’nin performans kazançları ve yeni iş alanlarına yaptığı yatırımlar, şirketi gelecekte daha da güçlü bir konuma getirecek. Şirket, yerini sağlamlaştırmak ve gelecekteki fırsatları değerlendirmek için büyük bahisler yapmaya devam ediyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz.