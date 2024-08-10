F/P İşlemci Arayanlar Buraya: AMD Ryzen 5 5500 İşlemci Amazon'da İndirimde!

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İndirime giren AMD Ryzen 5 5500 İşlemcinin özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını sizin için derledik.

AMD Ryzen 5 5500 İşlemci, Amazon'da indirimde. Uzun süredir almak istediğiniz bir ürünse indirimli fiyatı kaçırmak istemezsiniz.

Hazır indirimdeyken sizin için özelliklerini ve yorumlarını derledik.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

AMD Ryzen 5 5500 İşlemci, şu an %10 indirimde. İndirimli fiyatı 3.238 TL.

amd ryzen

AMD Ryzen 5 5500 İşlemci, oyun oynamak ve günlük işleri halletmek için oldukça yeterli ve gerçek bir fiyat/performans ürünü olarak öne çıkıyor.

  • Temel frekans: 3,6 GHz, maks. Güç hızı: 4,2 GHz'e kadar
  • CPU çekirdek sayısı: 6, İş parçacığı sayısı: 12
  • 65 W konfigürasyon
  • CPU soketi: AM4
  • Sistem Hafıza Tipi: DDR4 ila 3200MHz arası

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu ürüne gelen yorumlar ise şöyle:

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