İndirime giren AMD Ryzen 5 5500 İşlemcinin özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını sizin için derledik.

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Hazır indirimdeyken sizin için özelliklerini ve yorumlarını derledik.

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AMD Ryzen 5 5500 İşlemci, şu an %10 indirimde. İndirimli fiyatı 3.238 TL.

AMD Ryzen 5 5500 İşlemci, oyun oynamak ve günlük işleri halletmek için oldukça yeterli ve gerçek bir fiyat/performans ürünü olarak öne çıkıyor.

Temel frekans: 3,6 GHz, maks. Güç hızı: 4,2 GHz'e kadar

CPU çekirdek sayısı: 6, İş parçacığı sayısı: 12

65 W konfigürasyon

CPU soketi: AM4

Sistem Hafıza Tipi: DDR4 ila 3200MHz arası

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Bu ürüne gelen yorumlar ise şöyle:

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