SteelSeries oyuncuların en çok tercih ettiği markalardan birisi. Peki kulaklıktan fareye, klavyeden hoparlöre birçok ürün üreten SteelSeries’in Rival 3 Gaming Mouse’unu duydunuz mu?

Eğer siz de “Uygun fiyatlı bir mouse arıyorum.” diyorsanız doğru içeriktesiniz. RGB aydınlatmaya da sahip olan SteelSeries Rival 3, oyun deneyiminizi maksimuma çıkarmak ve oynadığınız oyundan daha fazla keyif almak için iyi bir seçenek.

Sizler için mouse’un özelliklerini anlattığımız ve “SteelSeries Rival 3 alınır mı?” sorusunu cevapladığımız içeriğimizi okuyarak ürün hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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60 milyon tıklama ömrüne sahip SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse, ilk tıklamadan son tıklamaya kadar aynı hissi veriyor.

SteelSeries Rival 3 RGB Oyuncu Mouse, sizler için yüksek performans ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. Mouse, kaliteli polimer malzeme sayesinde aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Aynı zamanda 77g ağırlığı ile oldukça hafif. Farenin bu özelliği de oyun deneyiminiz boyunca el yorgunluğunuzu azaltmaya sebep oluyor.

Ürün bununla da bitmiyor. 200 ile 8500 CPI arasında ayarlanabilir DPI ve 60 milyon tıklama ömrüyle uzun süreli kullanıma imkân tanıyor.

TrueMove Core optik sensör ile donatılan bu mouse, birebir takip ile farenin hareketlerini doğrudan ekrana yansıtıyor.

TrueMove Core optik sensör, düşük gecikmeye ve oyunlarda anlık olarak tepki vermenize yarıyor. Son olarak mouse’un yeniden tasarlanan RGB aydınlatması, diğer SteelSeries ürünleriyle senkronize edilebiliyor, reaksiyonlara veya oyun içi etkileşimlere tepki gösterebiliyor ve 3 ayrı bölgede istediğiniz renkleri yansıtabiliyor.

Teknik Özellikleri:

Sensör Sistemi: TrueMove Core

Hassasiyet: 8.500 CPI

Maksimum Hız: 300 IPS

Düğme: 6 Programlanabilir

Anahtar Ömrü: 60 milyon tıklama

Işıklandırma: 3-Zone RGB

Ağırlık: 77g

Bağlantı: Kablolu

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