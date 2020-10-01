AMD'nin yeni nesil Zen 3 mimarisine sahip gizemli bir işlemci, Ryzen 7 3700X karşısında CPU-Z'de teste girdi. İşlemci, Ryzen 7 3700X'e göre neredeyse iki kat daha iyi çok çekirdekli performans sonucu verdi.

İşlemci dünyasında Intel'in en büyük rakibi olan AMD, önümüzdeki hafta yeni Zen 3 mimarisine sahip üstün performanslı işlemcilerini tanıtmaya hazırlanıyor. Haliyle bu beklenen ve uzun zamandır konuştuğumuz işlemcilerin tanıtılmasına bu kadar az bir zaman kalmışken heyecan da artıyor.

Bugünse AMD'nin Zen 3 mimarili canavarlarının performansını yeniden gözler önüne seren performans testi sonuçları paylaşıldı. Twitter'da bir kullanıcının yaptığı paylaşımda Zen 3 mimariye sahip Ryzen 9 5900X olduğu tahmin edilen işlemcinin CPU-Z üzerinde elde ettiği skorlar yer aldı.

İşlemci, Ryzen 7 3700X'i ezdi geçti:

AMD Ryzen 9 5900X olduğu tahmin edilen işlemci, CPU-Z üzerinde AMD'nin bir diğer canavarı Ryzen 7 3700X ile karşılaştırıldı. Bu karşılaşmayla birlikte Zen 2 mimarisi ve Zen 3 mimarisi arasında göreceğimiz dev fark ortaya kondu. AMD hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli performans testinde önceki işlemcisini ezmeyi başardı.

Henüz hangi işlemci olduğunu kesin olarak bilmediğimiz yeni AMD işlemcisi, tek çekirdekli performans testinde 652,8 puan aldı. Öte yandan AMD Ryzen 7 3700X, aynı testten 511 puan elde edebildi. Öte yandan çoklu performans testinde 5433 puan alan Ryzen 7 3700X, 9.481 puan alan gizemli işlemci tarafından yerin dibine gömüldü.

CPU-Z'de yer alan bilgilere göre testlerde Ryzen 7 3700X'i utandırmayı başaran gizemli işlemci, 24 sanal çekirdeğe sahip. Bu da bu işlemcinin 12 çekirdeğe ve 24 sanal çekirdeğe sahip olduğunu gösteriyor. Gizemli işlemcinin rakibi Ryzen 7 3700X ise 8 çekirdekli ve 16 sanal çekirdekli bir işlemciydi.

Tabii bu sonuçlar, Ryzen 9 5900X olduğu tahmin edilen işlemcinin elde edebileceği maksimum sonuçlar da olmayabilir. İşlemcinin Ryzen 7 3700X'e kıyasla sahip olduğu çekirdek sayısı düşünüldüğünde bu testin sonuçlarının daha yüksek olması beklenirdi. Dolayısıyla Zen 3 mimarisinin gerçek gücünü görmek için biraz daha beklememiz gerekebilir.