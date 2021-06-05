Her yeni sezonuyla izleyenlere daha önce deneyimlemedikleri kadar etkileyici bir korku hikayesi sunan American Horror Story dizisi henüz izlemeyenler için biraz karmaşık görünebilir. Dizinin şu ana kadar yayınlanmış toplam 9 sezonuna gelin biraz yakından bakalım ve hem kafa karışıklıklarını ortadan kaldıralım hem de izlemek isteyenleri biraz teşvik edelim.

2011 yılında yayınlanmaya başlayan, Ryan Murphy ve Brad Falchuk tarafından yaratılmış olan korku dizisi American Horror Story, bir korku antolojisi olarak tanımlanıyor. Bunun anlamı, bugüne kadar toplam 9 sezon yayınlanmış olan American Horror Story dizisinin her bir sezonunun farklı bir hikaye sunuyor olması. Aralarında ufak bağlantılar olsa bile dizinin herhangi bir sezonunu açıp izlemeye başlayabilirsiniz.

American Horror Story ilk zamanlar bir mini dizi olarak tasarlandı ancak izleyiciler tarafından beğenilmeye başlayınca yapımcılar dizi kadrosuna Lady Gaga gibi ünlü isimleri bile dahil etmeye ve yeni sezonlara imza atmaya başladılar. Bildiğimiz anlamdaki dizi sisteminden biraz farklı olduğu için American Horror Story dizisinin bugüne kadar yayınlanmış tüm sezonlarının hikayelerinden bahsettik ve olası kafa karışıklıklarını ortadan kaldırmaya çalıştık.

American Horror Story sezonları ve hikayeleri:

Murder House / 1. Sezon

Asylum / 2. Sezon

Coven / 3. Sezon

Freak Show / 4. Sezon

Hotel / 5. Sezon

Roanoke / 6. Sezon

Cult / 7. Sezon

Apocalypse / 8. Sezon

1984 / 9. Sezon

Klasik bir hayalet hikayesi: Murder House

Her şeyin başladığı 1. sezon 2011 yılında yayınladı. Günümüzde geçen ilk sezonda klasik bir hayalet hikayesi izliyoruz. Karısı Vivien düşük yaptıktan sonra bir de gizli ilişkisi ortaya çıkan Ben, karısı ve kızı Violet ile birlikte Boston’dan Los Angeles’a taşınırlar. Burada restore edilmiş eski bir eve taşınan aile, bu evin aslında boş olmadığını ve eski sahiplerinin ruhunun hala burada olduğunu acı tecrübeler sonucu öğreneceklerdir.

İşkenceden beter tedaviler: Asylum

2012 - 2013 yılları arasında yayınlanan dizinin 2. sezonun hikayesi 1964 yılında geçiyor. Rahibeler tarafından yönetilen bir tesisteki özel ilgi gerektiren insanları görüyoruz. Bu insanların pek çoğu o dönem için akıl hastası olarak kabul edilirler ancak birçoğu değildir. Yine de doktorlar tarafından acımasız işkence benzeri tedavi yöntemleri ile iyileştirilmeye çalışırlar. Hikaye ilerledikçe karşımıza hasta olarak çıkan kişilerin arasında oluşan karmaşık ilişkiler ağı da çözülmeye başlar.

Cadı okulunda yaşanan iktidar mücadelesi. Coven

2013 - 2014 yılları arasında yayınlanan dizinin 3. sezonunda nihayet en önemli korku unsurlarından biri olarak kabul edilen cadılar karşımıza çıkıyor. Hikaye yatılı bir cadı okulunda geçiyor. Bazı cadıların yüce makamına ulaşarak yönetici oldukları okulda yeni yücenin gelmesi için eski yücenin ölmesi gerekiyor. Okul içi bu iktidar mücadelesi devam ederken okula kayıt olmak için gelen gençleri öldüren cadı avcılarının ortaya çıkmasıyla durum Ortaçağda yaşananlardan çok daha rahatsız edici bir hal alıyor.

Toplumdan dışlanmışların hikayesi: Freak Show

2014 - 2015 yılları arasında yayınlanan dizinin 4. sezonunda hala ABD’nin bazı bölgelerinde karşılaşabileceğiniz normal dışı görünen insanların sergilendiği bir gösteri anlatılıyor. 1952 yılında Florida bölgesinde geçen hikayede, bu ‘ucube’ olarak adlandırdıkları insanların dünyasına konuk oluyoruz. Elbette, hikaye bununla sınırlı kalmıyor ve gösteri için geldikleri kasabada art arda cinayetler işlenmeye başlayınca tüm gözler zaten toplumdan dışlanmış olan bu insanlara çevriliyor.

Geçmiş, günümüz, insan ve vampir: Hotel

2015 - 2016 yılları arasında yayınlanan dizinin 5. sezonu 1922 yılında gizli odalarla dolu bir labirent gibi inşa edilen bir otelde geçiyor. Günümüze gelindiğinde ise kimse otelde işlenen cinayetleri ve daha da kötüsü vampirleri bilmemektedir. Sapkın gerekçelerle cinayet işleyen bir seri katilin otelde olduğundan şüphelenen cinayet dedektifinin otele yerleşmesiyle şenlik başlar. Daha sonra yaşananların tamamı geçmiş, günümüz, insan, vampir, katil kavramlarının bir şırıngayla beyne enjekte edildiği hissini yaratıyor.

Bir paranormal belgeselden daha fazlası: Roanoke

2016 yılında yayınlanan dizinin 6. sezonunda, My Roanoke Nightmare isimli paranormal olayların anlatıldığı bir belgeselin içine düşüyoruz. Dizi içinde dizi. Belgeselin yapımcısı olan karakterimiz bu tür olaylar yaşamış insanları bulup röportaj yapmaktadır. Paranormal bir olayın yaşandığı eve tüm tanıkları toplayıp da farklı bir bölüm yapmak istediği zaman ise asıl sorunlar başlar. Evde kaldıkları üç gün boyunca herkes anlamsız sebeplerle ölür. Hayatta kalan ise yalnızca tek bir kişi olacaktır.

Unutulmayan çocukluk travmaları: Cult

2017 yılında yayınlanan dizinin 7. sezonu, Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesi ile beraber yaygınlaşan nefret söylemleri üzerine kurgulanmış bir hikaye sunuyor. Restoran sahibi olan Ally ve Ivy isimli bir çiftin anlatıldığı sezonda, ortada dolaşan nefret söylemleri ile çocukluk travması tetiklenen Ally’nin çocukluğuna dönüyoruz ve palyaço kılığına girerek herkesi öldüren bir tarikat liderini izliyoruz. İlerleyen bölümlerde geçmiş ve gelecekte geçiyor gibi görünen iki hikayenin aslında kesişerek tam da bugünü anlattığını görüyoruz.

Merhaba Deccal: Apocalypse

2018 yılında yayınlanan dizinin 8. sezonunda kıyamet geliyor ve Deccal ile tanışıyoruz. Bu sezon ile dizinin ilk sezonunu birbirine bağlayan harika bir sürprizle de karşılaşıyoruz. Coven sezonunda olduğu gibi bu sezonda da bir cadı hikayesi var ama bu sefer cadılarımız erkeklerden oluşuyor. Aralarında yaşanan yücelik ile belirlenen iktidar mücadelesi sonunda dünya bir nükleer savaşın içine düşüyor. Ancak henüz herkes ölmedi.

American Horror Story ile geçmişe dönüş: 1984

2019 yılında yayınlanan dizinin 9. sezonunun George Orwell’ın 1984 romanı ile ilgisi yok ama dizinin bütünü ile alakası var. Çünkü hem Apocalypse sezonunun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz hem de ilk sezon ile selamlaşmalar devam ediyor. Evet, o ilk sezondaki eve geri dönüyoruz. Ancak bu sefer olaylar yalnızca birkaç hayaletin musallat olması ile sınırlı kalmıyor. Hikayenin içine Deccal ve cadılar da giriyor. Sonuç, gerçekten dizinin adını hak ettiğini gösteriyor.

American Horror Story 10. sezon ne zaman geliyor?

Eğer daha önce hiçbir American Horror Story sezonunu izlemediyseniz elinizi çabuk tutun. Çünkü dizinin Double Feature isimli 10. sezonunun 2021 yılı içinde yayınlanması bekleniyor. Aslında daha erken yayınlanacaktı ama pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi dizi sektöründe de işler epey aksadı.

Dizini yaratıcı yapımcılarından Ryan Murphy tarafından yapılan paylaşımda sezonun adının Double Feature olacağı ile birlikte deniz ve kumun kenarında iki korkunç hikaye anlatılacağı notu da düşüldü. Dizinin toplam 13 sezon onayı aldığını ve daha önümüzde izleyecek çok bölüm olduğunu da hatırlatalım.

Başlasam mı diye düşünenler, nereden başlayacağını bilemeyenler, izledikten sonra kafası karıştıranlar için American Horror Story sezonlarının hikayelerini anlattık. Sürpriz bozan detaylara girmemek için kaba bir özet oldu ancak yine de merak uyandırıcı olduğunu düşünüyoruz.