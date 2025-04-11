Steam'de geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni bir oyun, teması ve içeriği nedeniyle gelen tepkiler sonrası kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde çıkan ve içeriğiyle büyük tepki toplayan 3D görsel roman No Mercy, toplulukta yaşanan tartışmaların ardından Steam’den tamamen kaldırılıyor. Oyunun geliştiricisi Zerat Games, gelen yoğun tepkilerin ardından kararı kendileri aldıklarını açıkladı.

"Ensest ve erkek egemenliği temalı" olarak tanımlanan oyun, oyunculara kendi anneleri dâhil olmak üzere kadın karakterlerle cinsel ilişki kurma senaryoları sunuyor. Oyunun tanıtım metninde geçen “onlara boyun eğdirin ve tüm kadınlar sizin olsun” ifadesi oyun severler tarafından büyük tepki toplamıştı.

Oyun severler kaldırılması için imza toplamaya başlamıştı

No Mercy ilk olarak 22 Mart'ta Steam'de yayınlanmıştı. Tartışmaların ardından çok geçmeden Change.org üzerinde başlatılan bir imza kampanyası, oyunun platformdan kaldırılmasını üzerine 10.000'den fazla imzaya ulaşmayı başardı.

Tepkiler yalnızca oyuncularla sınırlı kalmadı. 9 Nisan’da İngiltere Teknoloji Sekreteri Peter Kyle, LBC radyosunda yaptığı açıklamada oyunu “son derece endişe verici” olarak tanımladı. Bu açıklamaların ardından oyun İngiltere'de kaldırıldı. Aynı şekilde Avustralya ve Kanada’da da erişim engellendiği bildirildi.

Tartışmaların büyümesi üzerine oyunun arkasındaki ekip Zerat Games, Steam üzerinden yaptığı uzun açıklamayla oyunu platformdan kaldıracaklarını duyurdu.