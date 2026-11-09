Bu Oyun Çok Yakında Steam'den Kaldırılacak (Hemen Ücretsiz Şekilde Kütüphanenize Ekleyin)

Ücretsiz oyun Missile Input'u Kasım ayı sonunda Steam'den kaldırılmadan önce hemen kütüphanenize ekleyip süresiz oynayabilirsiniz.

Yazma hızınızı test eden nişancı oyunlarına ilginiz varsa, kütüphanenize ekleyebileceğiniz ücretsiz bir yapım için son şansınız olabilir.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Geliştirici Dreamer's Anvil, Missile Input adlı oyununun Kasım 2026 sonu itibarıyla Steam üzerinden kaldırılacağını duyurdu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Missile Input nasıl bir oyun?

Missile Input, oyuncuları uzaylı istilasına karşı Dünya'yı savunan bir karadan havaya füze uzmanının yerine koyuyor. Yüksek bütçeli bir yapım olmasa da ilerleyen bölümlerde artan tempo, hayatta kalmak için hızlı ve hatasız tuş kombinasyonları gerektiriyor.

Oyuncular, savunmayı güçlendirmek için özel silahların ve gelecek teknolojilerinin kilidini açabiliyor. Ayrıca ana hikâyeyi tamamladıktan sonra da eğlenceyi sürdüren farklı zorluk seviyeleri, Boss Rush, Survival ve Target Library gibi oyun modları bulunuyor.

Missile Input nasıl ücretsiz olarak kütüphaneye eklenir?

Geliştiricinin açıklamasına göre oyun mağazadan kaldırılmadan önce kütüphanenize eklerseniz, sonrasında da süresiz olarak indirip oynamaya devam edebileceksiniz. Şu anda tamamen ücretsiz olan oyunu hesabınıza tanımlamak için şu adımları izlemeniz yeterli:

Adım #1: Steam üzerinden oyunun mağaza sayfasına gidin.

gidin. Adım 2: Sayfayı aşağı kaydırarak "Kütüphaneye Ekle" seçeneğine tıklayın.

Steam hesabınıza giriş yapmış durumdaysanız, oyunun kütüphanenize eklendiğine dair bir onay alacaksınız ve dilediğiniz zaman indirip oynayabileceksiniz.