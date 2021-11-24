Anayasa Mahkemesi'nden 'Facebook Paylaşımı' Kararı

Yıldız Teknik Üniversitesi ile bir öğrenci arasında yıllardır devam eden davada nihayet sonuca ulaşıldı. Anayasa Mahkemesi'ne kadar giden davada, öğrencinin Facebook'tan yaptığı paylaşım nedeniyle okuldan uzaklaştırılamayacağı sonucuna ulaşıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden bir tanesinin yaptığı paylaşım, yıllar boyunca devam eden bir davaya dönüştü. Öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıp okuldan uzaklaştırma cezası veren Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, bu karar nedeniyle eski öğrencisiyle mahkemelik oldu. Anayasa Mahkemesi'ne kadar giden süreçte, öğrenci haklı bulundu.

Ahmet Batur isimli öğrenci, 2016 yılında Facebook hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bir tarikat tarafından yönetildiğini iddia eden bir makale yer alıyordu. Makale Batur'a ait olmadığı gibi, herhangi bir yorum da yapılmamıştı. Paylaşım üzerine disiplin soruşturması geçirip okuldan uzaklaştırma alan Ahmet Batur, idare mahkemesinde açtığı davada haklı bulunurken, Yıldız Teknik Üniversitesi bu karara itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne giden davada ise bu kez rektörlük haklı bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nden oy birliği ile karar

O dönemlerde Yıldız Teknik Üniversitesi'nin öğrencisi olan Ahmet Batur, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya karar verdi. Yüksek Mahkeme tarafından yapılan incelemelerde, bir kez daha öğrencinin haklı olduğu ifade edildi. Zira mahkeme heyeti tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi'nin aşırı müdahalede bulunduğuna, paylaşım yapılan yerin öğrencinin özel alanı olduğuna ve Ahmet Batur'un ifade özgürlüğünün kısıtlandığına karar verildi. Heyet ayrıca öğrenciye 5.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı şöyle:

Eğitim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA ,

, Anayasa’nın 42. maddesinde güvence altına alınan eğitim hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE ,

, Kararın bir örneğinin eğitim hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine ,

, Başvurucuya net 5 bin TL manevi tazminat ÖDENMESİNE,

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.