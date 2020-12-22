Android 11 Alacak Motorola Telefon Modelleri Belli Oldu

Motorola, resmi bir duyuru yaparak hangi akıllı telefon modellerinin Android 11 güncellemesi alacağını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yeni sayılabilecek hemen her model, Android 11 güncellemesi alacak. Ancak güncelleme takviminin nasıl olacağı, şu an için bilinmiyor.

ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Motorola, şirketin akıllı telefonlarını kullanan tüketiciler için yeni duyuru yayımladı. Şirket, yayımladığı duyuruyla hangi telefon modellerinin Android 11 alacağını duyurmuş oldu. Böylelikle az sonra paylaştığımız modelleri kullanan tüketiciler, Android 11'i beklemeye resmen başlayabilecekler.

Aslına bakacak olursak Motorola, Android 11 konusunda oldukça yavaş davrandı. Google, Android 11'i aylar önce duyurdu. Piyasadaki pek çok akıllı telefon üreticisi de Android 11 dağıtımına başladı. Neyse ki şirket, kullanıcılarını daha fazla bekletmeyecek. Peki esas soru; hangi Motorola telefonlar Android 11 güncellemesini alacak?

İşte Android 11 güncellemesi alacak olan akıllı telefon modelleri

Razr 5G

Razr 2019

Edge

Edge+

One 5G

One Action

One Fusion

One Fusion+

One Hyper

One Vision

Moto g 5G

Moto g 5G Plus

Moto g Fast

Moto g Power

Moto g Pro

Moto g Stylus

Moto g9

Moto g9 Play

Moto g9 Plus

Moto g9 Power

Moto g8

Moto g8 Power

Yukarıdaki listeye baktığımızda, Android 11 alacak Motorola telefonlar arasında sürpriz bir cihaz olmadığını görüyoruz. Diğer akıllı telefon üreticileriyle benzer bir çalışma yürüten şirket, eski modellerinin güncelleme programı dışında bırakmış oldu. Ancak listeye göre yeni sayılabilecek her modelin, Android 11 alacağını açıkça belirtebiliriz.

Motorola tarafından yapılan açıklamalarda, güncellemeye ilişkin bir takvim verilmedi. Yani bu modellerin Android 11 güncellemesini nasıl alacağı belli değil. Ancak muhtemelen önce üst segment modeller, ardından da orta segment modeller için Android 11 dağıtımı yapılacaktır. Bu arada, Motorola'nın güncellemeler için oluşturmuş olduğu bir portal da var. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabileceğiniz portalı kullanarak, sahip olduğunuz telefonun Android 11 alıp almayacağını kendiniz de sorgulayabilirsiniz.