Bu zamana kadarki en ucuz giriş seviyesi akıllı telefonları üreten HMD, yeni akıllı telefonuyla fiyat algımızı iyice yıkıyor.

Daha önce de uygun fiyatlı Android telefonlarıyla bilinen Finlandiyalı teknoloji şirketi HMD Global, 2025 yılına etkileyici bir başlangıç yaparak yeni akıllı telefonu HMD Key’i tanıttı.

Giriş seviyesi telefonlar arasında yer alan HMD Key, yalnızca 59£ (2.573 TL) fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda. Tabii bu kadar uygun fiyatlı olması, bazı önemli donanım tavizlerini de beraberinde getiriyor.

HMD Key, Android 14’ün daha hafif ve temel donanımlarla çalışabilen sürümü olan Android 14 Go Edition ile çalışıyor. Bu sayede Android 14'ün ağır yükünden kurtularak daha stabil bir performans sağlamayı hedefliyor.

Telefonun tasarımında her ne kadar çift arka kamera yer alıyor gibi görünse de aslında yalnızca bir işlevsel kameraya sahip.

HMD Key, bütçe dostu bir telefon arayan ya da ikinci bir telefon olarak kullanmak isteyenler için ideal bir seçenek olabilir. Tabii telefonun Türkiye'de satılmadığını ve aldığınız takdirde 45.614 TL kayıt ücreti ödemeniz gerektiğinin altını çizelim.

HMD Key özellikleri