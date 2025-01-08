Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 08.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

iPhone 12 ve daha üst modeller için için tasarlanmış, 7.5W'a kadar hızlı kablosuz şarj sunan Spigen şarj cihazını %12 Prime fırsatıyla 1.227,36 TL’ye Amazon’dan satın alabilirsiniz.

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Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley termos, 2.3 Litre kapasiteye sahip. Ürün, 2.399,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

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Güçlü yapışkanı sayesinde ister cama isterseniz de torpidoya yapıştırabileceğiniz telefon tutucu, ayarlanabilir yüksekliğe sahip. Ürünü indirimli fiyatıyla satın almak isterseniz şimdi 263,92 TL.

Kullanıcı yorumu:

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140,22 TL indirimli fiyata sahip olan 25 Parça Tornavida Tamir Seti; bilgisayar, telefon ve saat tamiri yaparken ihtiyaç duyacağınız bir set.

Kullanıcı yorumu:

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1,2 metre uzunluğundaki Baseus Pudding, 100W hızlı şarj özelliği ile günün fırsatları arasında 174,90 TL fiyatıyla yer alıyor.

Kullanıcı yorumu:

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5 metre uzunluğa sahip Stanley şerit metrede bir kilit de bulunuyor. Ürün, 187,99 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine sahip Qcy T13, Bluetooth 5.3 sayesinde 10 metreye kadar menzil ve 7 saat sürekli kullanım sağlıyor. Kulaklık, sepete özel indirim fırsatıyla 711,54 TL’ye satışta.

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Hem vücut hem de nesne sıcaklığını ölçebilme yeteneğine sahip Loobex termometre, tek tuşla ölçüm yapabilme imkânı sunuyor. Termometre, %30 indirim fırsatıyla sepette 499,01 TL’ye düşmüş durumda.

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